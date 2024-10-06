OpenAI تتجاوز التحديات وتجمع تمويلًا ضخمًا يعزز مكانتها في السوق

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تُعد هذه الصفقة واحدة من أكبر الاستثمارات الخاصة على الإطلاق، وتجعل OpenAI واحدة من أكبر ثلاث شركات ناشئة مدعومة من قبل شركات الملكية الخاصة، إلى جانب شركة إيلون ماسك "سبيس إكس" (SpaceX)، وشركة "بايت دانس" (ByteDance)، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم أثناء مناقشة معلومات خاصة.حجم الاستثمار يؤكد رهان قطاع التكنولوجيا على قوة الذكاء الاصطناعي، وشهيته للأبحاث المكلفة للغاية التي تدعم تقدمه.وقادت جولة التمويل شركة "ثرايف كابيتال" (Thrive Capital)، شركة رأس المال الاستثماري التي يرأسها جوش كوشنر، حسبما ذكرت بلومبرغ سابقاً، إلى جانب مستثمرين عالميين آخرين.جولة التمويل الضخمة تأتي بعد مرور OpenAI بعام مضطرب. في تشرين الثاني الماضي، أقال مجلس إدارة الشركة رئيسها التنفيذي، سام ألتمان، ثم أعاد تعيينه بسرعة. وفي الأشهر التالية، أعادت الشركة تشكيل مجلس إدارتها، وعينت مئات الموظفين الجدد، وفقدت العديد من القادة الرئيسيين، بما في ذلك المؤسس المشارك إيليا سوتسكيفر، ورئيس قسم التكنولوجيا ميرا موراتي.وOpenAI تأسست في 2015 كمنظمة بحثية غير ربحية بهدف بناء ذكاء اصطناعي آمن ومفيد للإنسانية، وأنشأت ذراعاً غير هادفة للربح في 2019 من أجل المساعدة في تمويل التكاليف المرتفعة لتطوير نموذج الذكاء الاصطناعي، ومنذ ذلك الحين اجتذبت مليارات الدولارات من الاستثمارات الخارجية من "مايكروسوفت" وغيرها من الشركات.وفي وقت سابق من هذا الشهر، ذكرت "بلومبرغ" أن OpenAI تجري محادثات لجمع 6.5 مليار دولار من المستثمرين بتقييم 150 مليار دولار، والتقييم الجديد، وهو الرقم الذي لا يشير إلى قيمة الأموال التي تم جمعها، أعلى بكثير من التقييم البالغ 86 مليار دولار من بيع الأسهم الذي أجرته الشركة في وقت سابق من هذا العام، ويعزز مكانتها كواحدة من أعلى الشركات الناشئة قيمة في العالم.يشار إلى أن سام ألتمان، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، أعلن في اجتماع داخلي مع فريق الشركة، أن هيكل الشركة الحالي، الذي يعتمد على هيكل غير ربحي معقد، سيشهد تغييرات جذرية، ومن المتوقع أن يحدث ذلك في وقت ما من العام المقبل. (الشرق)