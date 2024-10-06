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تكنولوجيا وعلوم
روسيا.. بدء الإنتاج التسلسلي لطائرة "سن الأسد" المسيرة
Lebanon 24
06-10-2024
|
23:00
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أعلن روسلان ليابين نائب المدير العام لشؤون التطوير في شركة Atri لإنتاج الطائرات المسيرة، عن إطلاق الإنتاج التسلسلي لطائرة "سن الأسد" المسيرة.
ويشير ليابين، إلى أن هذه الطائرة المسيرة يمكنها البقاء في الفضاء دون حركة لمدة 40 دقيقة في جميع الظروف المناخية بما فيها هطول الأمطار وسرعة رياح 18 م/ثانية. كما ابتكر لهذا الطائرة مجمع للنقل والإطلاق، الذي يمكن استخدامه لشحنها وتدفئتها عند اللزوم أيضا.
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ووفقا للخبير العسكري دميتري كورنيف، يمكن استخدام طائرة "سن الأسد" (أدوفانتشيك) المسيرة في مهمات استطلاعية وفي حماية المواقع الاستراتيجية. وبما أنها صغيرة الحجم فسيكون من الصعب اكتشافها وإصابتها.
ويقول: "كما أنه على الأرجح ستكون غير مرئية في طيف الأشعة تحت الحمراء. ولكن هذا يعتمد على نوع محركها، لأنه إذا كان من نوع المكبس فسوف يحصل تسخين. بيد أن هذا لن يؤثر كثيرا لأن حجمها صغير ولا تنتج أشعة حرارية".
ومن جانبه يقول الخبير العسكري فاسيلي دانديكين: "يمكن لمثل هذه الأجهزة التحليق للأمام وإلى الخلف والثبات في نقطة واحدة. وهذا مهم جدا، حتى تتمكن من التقاط الصور وإرسالها إلى المشغل. وهذا مهم ليس فقط أثناء العمليات العسكرية، بل وأيضا في حماية المواقع ذات الأهمية الاستراتيجية".
ولا تحتاج هذه الطائرة إلى منجنيق لإطلاقها، بل تكفي مساحة خالية أبعادها 1.5 * 1.5 متر. (روسيا اليوم)
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