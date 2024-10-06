Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

روسيا.. بدء الإنتاج التسلسلي لطائرة "سن الأسد" المسيرة

Lebanon 24
06-10-2024 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1258179-638638515248779323.jpg
Doc-P-1258179-638638515248779323.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن روسلان ليابين نائب المدير العام لشؤون التطوير في شركة Atri لإنتاج الطائرات المسيرة، عن إطلاق الإنتاج التسلسلي لطائرة "سن الأسد" المسيرة.


ويشير ليابين، إلى أن هذه الطائرة المسيرة يمكنها البقاء في الفضاء دون حركة لمدة 40 دقيقة في جميع الظروف المناخية بما فيها هطول الأمطار وسرعة رياح 18 م/ثانية. كما ابتكر لهذا الطائرة مجمع للنقل والإطلاق، الذي يمكن استخدامه لشحنها وتدفئتها عند اللزوم أيضا.
Advertisement

ووفقا للخبير العسكري دميتري كورنيف، يمكن استخدام طائرة "سن الأسد" (أدوفانتشيك) المسيرة في مهمات استطلاعية وفي حماية المواقع الاستراتيجية. وبما أنها صغيرة الحجم فسيكون من الصعب اكتشافها وإصابتها.

ويقول: "كما أنه على الأرجح ستكون غير مرئية في طيف الأشعة تحت الحمراء. ولكن هذا يعتمد على نوع محركها، لأنه إذا كان من نوع المكبس فسوف يحصل تسخين. بيد أن هذا لن يؤثر كثيرا لأن حجمها صغير ولا تنتج أشعة حرارية".

ومن جانبه يقول الخبير العسكري فاسيلي دانديكين: "يمكن لمثل هذه الأجهزة التحليق للأمام وإلى الخلف والثبات في نقطة واحدة. وهذا مهم جدا، حتى تتمكن من التقاط الصور وإرسالها إلى المشغل. وهذا مهم ليس فقط أثناء العمليات العسكرية، بل وأيضا في حماية المواقع ذات الأهمية الاستراتيجية".

ولا تحتاج هذه الطائرة إلى منجنيق لإطلاقها، بل تكفي مساحة خالية أبعادها 1.5 * 1.5 متر. (روسيا اليوم)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
11:10 | 2024-10-06
09:13 | 2024-10-06
05:00 | 2024-10-06
02:00 | 2024-10-06
23:00 | 2024-10-05
16:10 | 2024-10-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24