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تكنولوجيا وعلوم

إجراءات جديدة في أوكرانيا.. البرلمان يمنع "تلغرام" للاتصالات الرسمية

Lebanon 24
07-10-2024 | 10:10
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منعت إدارة البرلمان الأوكراني "الرادا" النواب والموظفين البرلمانيين الأوكرانيين من استخدام تطبيق "تلغرام" للمراسلات في الأغراض الرسمية.

أعلن عن ذلك رئيس لجنة "الرادا" المعنية بحرية التعبير يارسلاف يورتشيشين بحسابه الرسمي على موقع "فيسبوك". ووفقا له، "تم فرض حظر على نقل البيانات المستخدمة في العمل والاتصالات الرسمية على تطبيق (تلغرام)، وحظر تثبيت واستخدام التطبيق المذكور على أجهزة الحاسب الآلي الحكومية أو الشخصية المستخدمة في الأنشطة الرسمية".
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إضافة إلى ذلك، يجب على البرلمانيين تفعيل معاملات الأمان من خلال المصادقة الثنائية الإلزامية وإلغاء مزامنة جهات الاتصال.

وكانت الخدمة الصحفية لمجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا قد أعلنت، 20 أيلول الماضي، أن مركز التنسيق الوطني للأمن السيبراني التابع لمجلس الأمن القومي والدفاع، وهو هيئة التنسيق والمراقبة في هذا المجال، قد قرر الحد من استخدام "تلغرام" في الوكالات الحكومية، والمؤسسات العسكرية ومرافق البنية التحتية الحيوية. وينطبق الحظر فقط على الأجهزة المملوكة للشركة ولا ينطبق على الهواتف الذكية الشخصية للموظفين.

وأثارت السلطات الأوكرانية مرارا وتكرارا قضية الحاجة إلى حظر الشبكات الاجتماعية والمراسلة الفورية، لا سيما "تلغرام". وفي 25 آذار، تم تقديم مشروع قانون إلى البرلمان الأوكراني لتنظيم عمل "تلغرام" وغيره من المنصات العامة الأخرى، التي يمكن من خلالها تسريب المعلومات. وتتضمن الوثيقة شرطا لحظر كل من الأفراد والقنوات إضافة إلى ضرورة وجود ممثل معتمد لهذه المنصات بغرض التواصل مع السلطات الحكومية في أوكرانيا.

في الوقت نفسه، نشر معهد كييف الدولي لعلم الاجتماع، أوائل سبتمبر، نتائج استطلاع أيد فيه 9% فقط من المواطنين الأوكرانيين حظر استخدام "تلغرام" في البلاد. (روسيا اليوم) 
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