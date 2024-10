سامسونج تعزز التكامل بين الأجهزة المحمولة والمنزلية عبر تحديث One UI الجديد

Advertisement

وفي بيانها الرسمي، كشفت الشركة أنها ستدمج تجربة البرامج الخاصة بخطوط منتجاتها الرئيسية، من الأجهزة المحمولة إلى أجهزة التلفاز، والأجهزة المنزلية، تحت اسم One UI بداية من العام المقبل، بهدف توفير تجربة متماسكة، والالتزام بتحديثات البرامج لمدة تصل إلى سبع سنوات.وفق هذه الخطط، تعمل سامسونج على بناء بيئة تدمج خدماتها، وأجهزتها المختلفة، ليحصل المستخدمون على تجربة ثرية تشجعهم على اختيار الأجهزة المنزلية التي تنتجها الشركة إلى جانب أجهزتهم المحمولة من حواسيب شخصية، وهواتف، وأجهزة لوحية.الخطط المقررة ستضع العملاق الكوري في منافسة مباشرة مع شركة أبل التي تعد مصنع الأجهزة الذكية الوحيد الذي يهتم، منذ سنوات طويلة، بدمج الخدمات والأجهزة معاً، واستخدام ذلك كنقطة بيعية وتنافسية ظلت معياراً رئيسياً يفضله مستخدمو أجهزة أبل عند اختيار أجهزتهم الإلكترونية للاستخدام الشخصي.أجَّلت سامسونج طرح الجيل الجديد من نظام تشغيلها One UI 7 إلى 2025، على أن يتم طرح الإصدار التجريبي من النظام قبل نهاية العام الحالي.ورغم أن الشركة لم تكشف تفاصيل نظام تشغيلها القادم، إلا أن بعض التقارير من موقعيّ SamMobile وSammyguru، قدَّمت لمحة حول ما سيحصل عليه مستخدمو هواتف وأجهزة سامسونج العام المقبل مع وصوله.فنظام One UI 7 سيحصل على تحديث كبير على مستوى التصميم والعملية، إذ سيقوم لأول مرة بالفصل بين قائمتي الإشعارات، واختصارات أدوات التحكم في الهاتف، لتكون لكل منهما قائمة مستقلة بذاتها، وهو توجه مشابه لعدة شركات مثل هواوي، وأونور، وكذلك أبل التي قدَّمت هذا التحديث مع iOS 18.إلى جانب ذلك، حاولت الشركة الكورية جعل واجهة استخدام هواتفها القادمة تظهر مألوفة أكثر بالنسبة لمستخدمي هواتف آيفون؛ لتشجيعهم على التحول إلى أجهزتها، وذلك عبر تضمين واستخدام أسلوب التمويه للخلفية في العديد من واجهات استخدام النظام الجديد، مما يجعل عين المستخدمين قادرة على التأقلم بشكل سريع عند التحول من الآيفون إلى هواتف جالكسي.الذكاء الاصطناعي وتكامل الأجهزةوفي اتجاه يتماشى مع موجة الذكاء الاصطناعي المتصاعدة داخل السوق التقني، أعلنت سامسونج أن استراتيجيتها للفترة المقبلة تحمل عنوان: "الذكاء الاصطناعي للجميع AI For All"، والتي تشمل وضع الذكاء الاصطناعي في قلب تلفزيوناتها الذكية من خلال دعم مساعدها الصوتي "بيكس باي" بالعديد من الأدوات التي تسمح للمستخدم بالبحث، والتفاعل مع الأجهزة من خلال الأوامر الصوتية، إذ يمكن التحكم في مختلف أجهزة سامسونج المنزلية عبر أوامر يتم توجيهها إلى التلفزيونات الذكية طالما كانت من تصنيع الشركة الكورية.أضافت الشركة أيضاً ميزة جديدة تعرف باسم Samsung AI Cast، والتي تسمح لمستخدمي هواتف Galaxy الذكية ببث المحتوى الذي ينشئونه على هواتفهم من خلال مميزات Galaxy AI مباشرة إلى شاشات سامسونج، سواء على مستوى إنشاء الصور، أو كتابة الرسائل، والمحتوى النصي المختلف.أشارت الشركة الكورية أيضاً إلى وجود تعاون مع ChatGPT، ومن المتوقع أن يكون ذلك في صورة استخدام ChatGPT على هواتف سامسونج لإنشاء المحتوى، والحصول على إجابات لاستفسارات المستخدمين، ومن ثم يمكن متابعة المحادثة مباشرة على شاشات تلفزيونات سامسونج.التوجه الجديد داخل عملاق التكنولوجيا الكوري يؤكد على فكرة استخدامه للذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة أكثر ثراءً داخل بيئة تدمج مختلف أجهزة سامسونج، وتستغل إمكانياتها لإنشاء تجربة لا يمكن توفيرها للمستخدم إذا لم يعتمد على جميع أجهزة سامسونج في نفس الوقت، وهو توجه تحاول مختلف الشركات الاعتماد عليه لزيادة مبيعات أجهزتها، عبر تقديم خدمات لا تتوافق في العمل بطريقة سلسة وفعالة إلا إذا كانت جميع الأجهزة داخل بيئة الاستخدام من نفس الشركة. (الشرق)