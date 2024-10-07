آبل تطلق ساعة Watch Series 10 الجديدة.. تصميم متين ومواصفات متطورة

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وتتميز الساعة الجديدة بهيكلها المتين المصنوع من التيتانيوم، والمقاوم للماء والغبار وفق معيار IP6X، والذي أتى بأبعاد (46/39/9.7) ملم، ووزنه 34.4 غ.ومن الأمور المميزة في هذه الساعة أيضا هي شاشاتها التي جاءت من نوع Retina LTPO3 OLED، مقاس 1.96 بوصة، ودقة عرض تعادل (496/416) بيكسل، ومعدل سطوع يصل إلى 2000 شمعة/م، أي أنها ستعرض المعلومات بوضوح على المستخدم حتى في ظروف الإضاءة القوية، كما حصلت ميزة Always-on display فيها على تحديثات تمكنها من تحديث بيانات الشاشة كل ثانية.تعمل الساعة بنظام watchOS 11، ومعالج Apple S10، ومعالج رسوميات PowerVR، وذاكرة داخلية بسعة 64 غيغابايت.وزودتها آبل بمكبرات صوت للاستماع إلى الموسيقى، وتقنيات "بلوتوث-5.3"، وتقنيات لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، ومستشعرات لقياس معدلات نبض القلب ومعدلات الأكسجة في الدم، وبرامج لمراقبة النشاط البدني للمستخدم، ومستشعر لقياس درجة حرارة الجسم، وبطارية Li-Ion تعمل مع تقنيات الشحن اللاسلكي، ويمكن شحنها من 0 إلى 80 % في غضون 30 دقيقة تقريبا. (روسيا اليوم)