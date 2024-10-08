غوغل أمام المحكمة مجدداً... قاضٍ يأمرها بفتح متجر تطبيقاتها أمام المنافسة

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أمر قاض أميركي شركة غوغل بإدخال تعديلات على وحدتها لتطبيقات الهاتف المحمول لإتاحة مزيد من الخيارات أمام مستخدمي نظام التشغيل "أندرويد" لتنزيل التطبيقات ودفع قيمة المعاملات داخلها، وذلك عقب قرار أصدرته هيئة محلفين العام الماضي بشأن شركة إبيك جيمز مطورة لعبة "فورتنايت".ويوضح الأمر القضائي الصادر عن جيمس دوناتو قاضي المحكمة الجزئية في سان فرانسيسكو التعديلات التي لا بد أن تجريها جوجل لفتح متجر تطبيقاتها المربح، "جوجل بلاي"، أمام نطاق أكبر من المنافسة، بما في ذلك إتاحة تطبيقات "أندرويد" من مصادر منافسة.وينص أمر دوناتو على أن غوغل لا يمكنها لـ3 سنوات حظر استخدام طرق الدفع داخل التطبيق، وأنها لا بد أن تتيح للمستخدمين تنزيل منصات أو متاجر تطبيقات "أندرويد" من أطراف ثالثة منافسة.ويمنع الأمر غوغل من تقديم أموال لمصنّعي الأجهزة مقابل التثبيت المسبق لمتجر تطبيقاتها، وكذلك يمنعها من مشاركة الإيرادات المحققة من "غوغل بلاي" مع موزعي تطبيقات آخرين.وقال القاضي جيمس دوناتو، إن إبيك غوغل لا بد أن يشكّلا لجنة فنية من 3 أشخاص لتنفيذ الأمر القضائي ومراقبة تطبيقه. وسيكون بوسع كل من إبيك وغوغل اختيار عضو واحد، على أن يختار العضوان بدورهما العضو الثالث في اللجنة.وتقول غوغل إنها تعتزم استئناف الحكم الذي أدى إلى صدور الأمر القضائي، وإنها قد تطلب من محكمة استئناف الدائرة التاسعة في سان فرانسيسكو تعليق إنفاذ أمر دوناتو القضائي في انتظار الاستئناف.وقال دوناتو إن أمره القضائي سيدخل حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر المقبل، وأضاف أنه سيمنح غوغل وقتاً "لجعل اتفاقياتها وممارساتها الحالية تمتثل للأمر".واتهمت إبيك في قضيتها المرفوعة في 2020 جوجل باحتكار كيفية وصول المستهلكين إلى التطبيقات على أجهزة "أندرويد" وكيفية دفعهم مقابل المعاملات داخل التطبيق.