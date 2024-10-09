28
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
27
o
صيدا
29
o
جونية
28
o
النبطية
30
o
زحلة
29
o
بعلبك
15
o
بشري
25
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
إعصار "ميلتون" يؤثر على ناسا.. أجّلت عملية إطلاق مسبار!
Lebanon 24
09-10-2024
|
00:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قررت ناسا وشركة سبيس إكس تأجيل عملية إطلاق المسبار Europa Clipper التي كانت مقررة يوم 10 تشرين الأول إلى إشعار آخر بسبب إعصار "ميلتون".
وأشارت ناسا في بيانها، إلى أنه من المتوقع أن يخرج إعصار "ميلتون" من خليج المكسيك مصحوبا برياح شديدة سرعتها 36 م/ثا وأمطار غزيرة، ويتحرك شرقا باتجاه كيب كانافيرال وجزيرة ميريت الواقعة على الساحل الشرقي لولاية فلوريدا.
Advertisement
ووفقا لكبير المشرفين على عمليات الإطلاق في برنامج خدمات الإطلاق لناسا، سلامة أفراد فريق الإطلاق هي أولوية بالنسبة لناسا وسوف تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم وضمان سلامتهم وكذلك سلامة المسبار Europa Clipper.
وتجدر الإشارة إلى أن مهمة المسبار Europa Clipper هي دراسة قمر أوروبا التابع لكوكب المشتري، ومن المقرر إطلاقه إلى الفضاء باستخدام صاروخ النقل الثقيل فالكون-9، قبل يوم 6 تشرين الثاني 2024.
ومن المقرر أن يدور حول قمر أوروبا حوالي 50 دورة لتحديد ما إذا كانت هناك أماكن تحت سطحه الجليدي توجد فيها حياة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تخفيفاً عن الأعباء المترتبة على المواطنين.. وزير المالية يصدر قراراً جديداً
Lebanon 24
تخفيفاً عن الأعباء المترتبة على المواطنين.. وزير المالية يصدر قراراً جديداً
07:33 | 2024-10-08
08/10/2024 07:33:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الغارات على الضاحية دمّرت منزلها... بطلة مسلسل "ع أمل": "البنايات بطلوا موجودين"
Lebanon 24
الغارات على الضاحية دمّرت منزلها... بطلة مسلسل "ع أمل": "البنايات بطلوا موجودين"
08:40 | 2024-10-08
08/10/2024 08:40:04
Lebanon 24
Lebanon 24
يحتفظان بصور للضاحية الجنوبية.. الجيش أوقفهما وهذا ما عثر عليه بحوزتهما!
Lebanon 24
يحتفظان بصور للضاحية الجنوبية.. الجيش أوقفهما وهذا ما عثر عليه بحوزتهما!
15:27 | 2024-10-08
08/10/2024 03:27:17
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تكشف مصير صفي الدين رسميا.. وهذا ما قاله نتنياهو
Lebanon 24
إسرائيل تكشف مصير صفي الدين رسميا.. وهذا ما قاله نتنياهو
12:22 | 2024-10-08
08/10/2024 12:22:17
Lebanon 24
Lebanon 24
"هآرتس": 3 "مجانين" في إسرائيل يتخيلون أنهم قادرون على القضاء على "حزب الله"
Lebanon 24
"هآرتس": 3 "مجانين" في إسرائيل يتخيلون أنهم قادرون على القضاء على "حزب الله"
14:00 | 2024-10-08
08/10/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
04:00 | 2024-10-09
لا تشبه أي شيء رأوه من قبل.. العلماء يكتشفون مجرة "غريبة"!
03:00 | 2024-10-09
"مقلق جدا"... الفائز بنوبل الفيزياء يحذر من خروج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة
02:00 | 2024-10-09
أداة جديدة من "ميتا" لصنع الفيديوهات بالذكاء الاصطناعي
23:00 | 2024-10-08
مزايا جديدة... هذا ما اصبح توفراً في "صور غوغل"
12:42 | 2024-10-08
دولة تتخذ إجراءات عاجلة لمنع أي هجوم سيبراني من إسرائيل
11:26 | 2024-10-08
يمكن أن يدمر مدينة بأكملها.. جسم قريب من الأرض يدنو منا اليوم!
فيديو
بعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى أين تسير المنطقة؟ هذا ما قالته ماغي فرح
Lebanon 24
بعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى أين تسير المنطقة؟ هذا ما قالته ماغي فرح
23:45 | 2024-10-06
09/10/2024 12:23:42
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
00:23 | 2024-09-25
09/10/2024 12:23:42
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
18:00 | 2024-09-24
09/10/2024 12:23:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24