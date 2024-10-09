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تكنولوجيا وعلوم

إعصار "ميلتون" يؤثر على ناسا.. أجّلت عملية إطلاق مسبار!

Lebanon 24
09-10-2024 | 00:00
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قررت ناسا وشركة سبيس إكس تأجيل عملية إطلاق المسبار Europa Clipper التي كانت مقررة يوم 10 تشرين الأول إلى إشعار آخر بسبب إعصار "ميلتون".

وأشارت ناسا في بيانها، إلى أنه من المتوقع أن يخرج إعصار "ميلتون" من خليج المكسيك مصحوبا برياح شديدة سرعتها 36 م/ثا وأمطار غزيرة، ويتحرك شرقا باتجاه كيب كانافيرال وجزيرة ميريت الواقعة على الساحل الشرقي لولاية فلوريدا.
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ووفقا لكبير المشرفين على عمليات الإطلاق في برنامج خدمات الإطلاق لناسا، سلامة أفراد فريق الإطلاق هي أولوية بالنسبة لناسا وسوف تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم وضمان سلامتهم وكذلك سلامة المسبار Europa Clipper.

وتجدر الإشارة إلى أن مهمة المسبار Europa Clipper هي دراسة قمر أوروبا التابع لكوكب المشتري، ومن المقرر إطلاقه إلى الفضاء باستخدام صاروخ النقل الثقيل فالكون-9، قبل يوم 6 تشرين الثاني 2024. 

ومن المقرر أن يدور حول قمر أوروبا حوالي 50 دورة لتحديد ما إذا كانت هناك أماكن تحت سطحه الجليدي توجد فيها حياة.
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