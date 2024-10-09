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تكنولوجيا وعلوم

"مقلق جدا"... الفائز بنوبل الفيزياء يحذر من خروج الذكاء الاصطناعي عن السيطرة

Lebanon 24
09-10-2024 | 03:00
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اعتبر العالم الأميركي جون هوبفيلد الذي نال جائزة نوبل الفيزياء لأبحاثه الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي أن التقدم التكنولوجي الأخير "مقلق جدا"، محذرا من كارثة محتملة إذا لم يتم ضبطه.

ودعا البروفيسور الفخري في جامعة برينستون إلى فهم أفضل لكيفية عمل هذه الأنظمة توخيا للحؤول دون خروجها عن نطاق السيطرة.
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وقال الباحث البالغ 91 عاما في كلمة بالفيديو من بريطانيا للمشاركين في لقاء بجامعة نيوجيرسي، الثلاثاء، إنه شهد خلال حياته ظهور تقنيتين قويتين ولكن من المحتمل أن تكونا خطيرتين هما الهندسة البيولوجية والفيزياء النووية.

وقال "نحن معتادون على التقنيات التي ليست جيدة أو سيئة حصرا، بل يمكن أن تسير في الاتجاهين". وأضاف "كعالم فيزياء، يقلقني كثيرا أمر لا يمكن السيطرة عليه، وأمر لا أفهمه بما يكفي لمعرفة الحدود التي يمكن وضعها على هذه التكنولوجيا".

ورأى أن هذا هو "السؤال الذي يطرحه الذكاء الاصطناعي". فمع أن أنظمة الذكاء الاصطناعي الحديثة تبدو وكأنها "عجائب مطلقة"، وفق وصفه، لاحظ أن كيفية عملها لا تزال غير مفهومة جيدا، معتبرا أنه أمر "مقلق جدا".

وتابع قائلا "لهذا السبب، أُشدّد، تماما كجيفري هينتون (الحائز أيضا على جائزة نوبل الفيزياء)، على ضرورة فهم أفضل"، متوقعا أن "قدرات تتجاوز تلك التي يمكنك تخيلها الآن" ستظهر في هذا المجال.
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