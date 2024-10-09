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تكنولوجيا وعلوم

تحرّش وإرهاب.. تركيا تحظر منصة "ديسكورد"

Lebanon 24
09-10-2024 | 07:00
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بناء على قرار محكمة في أنقرة، أعلنت السلطات التركية، الأربعاء، منع الوصول إلى منصة الدردشة الأميركية "ديسكورد" بهدف "حماية" المستخدمين الشباب في البلاد.

وأوضح وزير العدل التركي يلماز تونش عبر منصة "إكس": "نحن مصممون على حماية شبابنا وأطفالنا من المنشورات الضارة والإجرامية على شبكات التواصل الاجتماعي والإنترنت".
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ويحظى تطبيق "ديسكورد" بشعبية كبيرة بين عشاق ألعاب الفيديو، ويُستخدم كأداة مراسلة داخلية في عدد كبير من الشركات.

وأصبحت المنصة أيضا شبكة اجتماعية بديلة للأشخاص الذين قرروا الاستغناء عن منصتي فيسبوك وإكس.

وبحسب الصحافة التركية، فقد أبدى مستخدمون عبر "ديسكورد" فرحتهم بجريمة قتل مزدوجة ارتُكبت الجمعة في إسطنبول، وأودت بحياة شابتين تبلغان 19 عاما. وكان آخرون قد تحرشوا جنسيا بقصّر بواسطة رسائل عبر المنصة، وفق وسائل الإعلام عينها.

وحظرت تركيا الوصول إلى منصة ألعاب الفيديو "روبلوكس" في أغسطس، متحدثة أيضا عن "محتوى" ضار "بالأطفال"، بعد أيام قليلة من حظر منصة إنستغرام التي أعيد السماح باستخدامها بعد تسعة أيام من الحظر.

وتقول "ديسكورد" التي توفر منصة مجانية يمكن من خلالها تبادل النصوص والتسجيلات الصوتية ومقاطع الفيديو، إن لديها 150 مليون مستخدم نشط شهريا. وأعلنت روسيا الثلاثاء أنها حظرت منصة الدردشة الرائجة، مشيرة إلى استخدامها "لأغراض إرهابية ومتطرفة". (سكاي نيوز)
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