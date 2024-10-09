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تكنولوجيا وعلوم

سامسونغ تكسر الحواجز.. هذا الإصدار سيكون متاحًا للمستخدمين

Lebanon 24
09-10-2024 | 09:00
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أعلنت شركة سامسونغ أن النسخة التجريبية من تحديث نظام التشغيل القادم الذي يعتمد على أندرويد 15، والمعروف باسم One UI 7، ستكون متاحة لجميع المستخدمين، بدلاً من أن تكون مقتصرة على المطورين. تم الإعلان عن هذا خلال مؤتمر مطوري سامسونغ (SDC) 2024، الذي أقيم في سان خوسيه في 4 تشرين الاول.
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الميزة الرئيسية لواجهة One UI 7 هي شاشة رئيسية مُعاد تصميمها، والتي تصفها الشركة بأنها أكثر انسيابية وسهولة في الاستخدام. وردًا على استفسار على منتدى مجتمع Samsung (كما ورد في Android Authority)، أكد مشرف الإصدار التجريبي أن الإصدار التجريبي من واجهة One UI 7 سيكون متاحًا لعامة الناس.

ومع ذلك، لم يتم الكشف عن الجدول الزمني لإطلاقه بعد. بمجرد بدء عملية الطرح، سيتلقى المستخدمون إشعارات من خلال تطبيق Samsung Members. في حين أن الإصدار العام لتحديثات One UI beta ليس غير مسبوق، فإن هذا التوضيح يعزز المعلومات المقدمة خلال مؤتمر مطوري سامسونغ 2024، والذي أشار في البداية إلى أن التحديث سيكون متاحًا للمطورين فقط في وقت لاحق من هذا العام.

ومن المتوقع الإطلاق الرسمي لنظام التشغيل One UI 7 في العام المقبل.

وأعلنت شركة سامسونج أن سلسلة Galaxy S القادمة، والتي يشار إليها عادة باسم سلسلة Galaxy S25، ستكون الأجهزة الافتتاحية التي تستخدم هذه التقنية. ومن المتوقع أن يتم إطلاق هذه الهواتف في أوائل عام 2025، بالتزامن مع جدول إطلاق سلسلة Galaxy S24، التي تم تقديمها في يناير كانون الثاني من هذا العام. (mashable middle east)
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