27
o
بيروت
27
o
طرابلس
25
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
21
o
النبطية
21
o
زحلة
24
o
بعلبك
7
o
بشري
21
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
ميزة جديدة من غوغل
Lebanon 24
11-10-2024
|
00:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
تسعى غوغل، لابتكار آلية جديدة من خلال Google Photos، تمكنك من عرض معلومات تساعدك في التعرف على صور الذكاء الاصطناعي، والتفرقة بينها وبين الصور الحقيقية.
تكمن ميزة هذه الآلية، في ضوء انتشار الصور التي يتم صنعها بواسطة الذكاء الاصطناعي، لذا فإن الكشف عن ما إذا كانت هذه الصورة حقيقية ام انها مجرد صورة تم إنشاؤها أو تحريرها بواسطة الذكاء الاصطناعي، بات مهمة صعبة بعد أن تعلم الذكاء الاصطناعي كيفية معالجة الصور بشكل أفضل.
Advertisement
و تتمكن هذه الآلية في كود تطبيق Google Photos بواسطة الأشخاص في Android Authority، من اكتشاف مراجع حول هذه الميزة في Google Photos v7.3، حيث يتمكن التطبيق من مساعدتك في التعرف على صور الذكاء الاصطناعي.
وسيتمكن التطبيق من تحديد برامج الذكاء الاصطناعي التي تم الاستعانة بها، وعلى سبيل المثال، ستأتي الصور المصنوعة باستخدام Google Gemini مع علامة تبويب الاعتماد "Made with Google AI"، ويمكن الوصول إلى ذلك في بيانات EXIF للصورة.
كما تحتوي صور Google Photos على علامات مثل "AI-Generated with Google Photos" أو "AI-Generated with Google" والتي تتم إضافتها إلى بيانات EXIF للصورة عند استخدام ميزات مثل Magic Editor.
وسيتم طرح تلك الآلية قريبا، لتساعدك في التمييز بين الصور المولدة بالذكاء الاصطناعي والصور الحقيقية. (اليوم السابع)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
للقطاع العام والمتقاعدين.. إليكم هذا القرار بشأن صرف تعويض مؤقت ومساعدة مالية
Lebanon 24
للقطاع العام والمتقاعدين.. إليكم هذا القرار بشأن صرف تعويض مؤقت ومساعدة مالية
07:15 | 2024-10-10
10/10/2024 07:15:10
Lebanon 24
Lebanon 24
الممثلة السورية الشهيرة ترفض الزواج.. لهذا السبب!
Lebanon 24
الممثلة السورية الشهيرة ترفض الزواج.. لهذا السبب!
04:37 | 2024-10-10
10/10/2024 04:37:54
Lebanon 24
Lebanon 24
قاآني "قيد الإقامة الجبرية".. هل له علاقة بالاغتيالات التي طالت كبار قادة "حزب الله"؟
Lebanon 24
قاآني "قيد الإقامة الجبرية".. هل له علاقة بالاغتيالات التي طالت كبار قادة "حزب الله"؟
16:00 | 2024-10-10
10/10/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلاميّة تُغادر "الجديد".. وزميلتها في القناة: "رح اشتقلك بالشغل" (صور)
Lebanon 24
إعلاميّة تُغادر "الجديد".. وزميلتها في القناة: "رح اشتقلك بالشغل" (صور)
05:48 | 2024-10-10
10/10/2024 05:48:53
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تستهدف مبنى في النويري.. 22 شهيداً و117 جريحاً (فيديو وصور)
Lebanon 24
إسرائيل تستهدف مبنى في النويري.. 22 شهيداً و117 جريحاً (فيديو وصور)
12:52 | 2024-10-10
10/10/2024 12:52:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
02:10 | 2024-10-11
إيقاف موقع Internet Archive.. اليكم السبب
23:00 | 2024-10-10
منصة X ستدفع لمستخدميها المتميزين مقابل التفاعل مع بعضهم البعض
13:00 | 2024-10-10
خبراء يُحذّرون: الأرض دخلت "مرحلة جديدة حرجة"
12:00 | 2024-10-10
تليغرام تتيح للشركات استخدام التطبيق للتحقق من أرقام الهواتف
09:32 | 2024-10-10
أميركا تدرس تقسيم غوغل لتسوية قضية مكافحة الاحتكار التاريخية
06:57 | 2024-10-10
"ينقسم نصفين".. شاومي تسجل براءة اختراع لهاتف بتصميم غريب
فيديو
بعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى أين تسير المنطقة؟ هذا ما قالته ماغي فرح
Lebanon 24
بعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلى أين تسير المنطقة؟ هذا ما قالته ماغي فرح
23:45 | 2024-10-06
11/10/2024 10:00:06
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
Lebanon 24
غارة مساء امس على السعديات (صور وفيديو)
00:23 | 2024-09-25
11/10/2024 10:00:06
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
Lebanon 24
غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت السعديات - الجية
18:00 | 2024-09-24
11/10/2024 10:00:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24