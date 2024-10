ميزة جديدة من غوغل

Advertisement

تسعى غوغل، لابتكار آلية جديدة من خلال Google Photos، تمكنك من عرض معلومات تساعدك في التعرف على صور الذكاء الاصطناعي، والتفرقة بينها وبين الصور الحقيقية.تكمن ميزة هذه الآلية، في ضوء انتشار الصور التي يتم صنعها بواسطة الذكاء الاصطناعي، لذا فإن الكشف عن ما إذا كانت هذه الصورة حقيقية ام انها مجرد صورة تم إنشاؤها أو تحريرها بواسطة الذكاء الاصطناعي، بات مهمة صعبة بعد أن تعلم الذكاء الاصطناعي كيفية معالجة الصور بشكل أفضل.و تتمكن هذه الآلية في كود تطبيق Google Photos بواسطة الأشخاص في Android Authority، من اكتشاف مراجع حول هذه الميزة في Google Photos v7.3، حيث يتمكن التطبيق من مساعدتك في التعرف على صور الذكاء الاصطناعي.وسيتمكن التطبيق من تحديد برامج الذكاء الاصطناعي التي تم الاستعانة بها، وعلى سبيل المثال، ستأتي الصور المصنوعة باستخدام Google Gemini مع علامة تبويب الاعتماد "Made with Google AI"، ويمكن الوصول إلى ذلك في بيانات EXIF للصورة.كما تحتوي صور Google Photos على علامات مثل "AI-Generated with Google Photos" أو "AI-Generated with Google" والتي تتم إضافتها إلى بيانات EXIF للصورة عند استخدام ميزات مثل Magic Editor.وسيتم طرح تلك الآلية قريبا، لتساعدك في التمييز بين الصور المولدة بالذكاء الاصطناعي والصور الحقيقية. (اليوم السابع)