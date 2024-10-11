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تكنولوجيا وعلوم
إيقاف موقع Internet Archive.. اليكم السبب
Lebanon 24
11-10-2024
|
02:10
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تعرض أرشيف الإنترنت لسلسلة من هجمات DDoS هذا الأسبوع والتى أدت إلى انقطاع الخدمة عن الإنترنت، ولاحظت The Verge ظهور نافذة منبثقة على الموقع اليوم عندما تعطلت قاعدة البيانات عبر الإنترنت ، واختفت النافذة المنبثقة منذ ذلك الحين، لكن الموقع غير متاح حاليًا.
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وبحسب الباحث الأمنى تروى هانت، فإن هجوم DDoS جاء في الوقت الذي كان فيه أرشيف الإنترنت يستعد للكشف عن اختراق سابق لموقعه أدى إلى سرقة أكثر من 31 مليون سجل، وقال هانت الذي يدير خدمة "Haybeenpwned"، إن توقيت الهجومين يبدو "محض صدفة تامة" ومن المحتمل أن تكون هناك "أطراف متعددة" متورطة ، وكتب "من الواضح أنه ليس مجرد هجوم واحد.
وقام مؤسس Internet Archive Brewster Kahle بنشر تحديثات حول الهجمات على X، وآخر الأخبار هو أن الفريق يحاول إعادة الموقع إلى الإنترنت مرة أخرى.
وأعلنت منظمة DDoS المعروفة باسم Blackmeta مسؤوليتها عن الهجمات برسالة مربكة مفادها أن المنصة "تنتمي إلى الولايات المتحدة الأمريكية". وأرشيف الإنترنت هو منظمة غير ربحية يقع مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو، وتوفر الوصول المجاني إلى مكتبة واسعة من البرامج والوسائط، بالإضافة إلى استضافة أرشيف الويب Wayback Machine.
وأشارت الرسالة أيضًا إلى السجلات المسروقة بكلمة "HIBP" التي تشير إلى موقع هانت hasibeenpwned الذى يتتبع الحسابات المخترقة.
(اليوم السابع)
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