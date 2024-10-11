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تكنولوجيا وعلوم
"يتحدث العربية"... Meta AI إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
Lebanon 24
11-10-2024
|
08:29
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تستعد شركة ميتا لتوسيع نطاق إتاحة مساعدها الذكي Meta Al، إلى 21 دولة حول العالم، تضم دولاً عربية من الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا.
وخلال الأسابيع المقبلة، سيصل مساعد ميتا الذكي إلى مجموعة من الدول منها: السعودية، ومصر، والإمارات، والجزائر، والعراق، والأردن، وليبيا، والمغرب، والسودان، وتونس، وإندونيسيا، وماليزيا، وتايلاند، بحسب بيان رسمي.
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واستعدادا لتلك الخطوة، فإن MetaAl سيدعم العمل بلغات جديدة منها العربية والفيتنامية والإندونيسية والتايلاندية، كما وصل مساعد ميتا حديثاً إلى البرازيل، وبوليفيا، وغواتيمالا، وباراغواي، والفلبين، وبريطانيا.
تعرف على مزايا جديدة تتيحها شركة ميتا بهدف تطوير تجربة مستخدمي فيسبوك، وماسنجر، وإنستغرام، وواتساب، وخاصة في نشر المحتوى، والتواصل مع الآخرين، وتحرير الصور.
أطلقت شركة ميتا مساعدها الذكي، العام الماضي، ليتيح لمستخدميه الحصول على المعلومات، والبحث، وإنشاء الصور، وتحريرها، وكذلك إنشاء النصوص وتحريرها داخل المنشورات والتعليقات على فيسبوك وإنستغرام، وكذلك المساعدة في تبادل الرسائل النصية، والصور داخل واتساب، وماسنجر.
كما يتوفر Meta Al في صورة موقع ويب مستقل.
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