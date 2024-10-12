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تكنولوجيا وعلوم
انعكاس المجال المغناطيسي للأرض.. مقطع صوتي "مرعب" يوثق (فيديو)
Lebanon 24
12-10-2024
|
01:00
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خلال ما يعرف بحدث لاشامب أو رحلة لاشامب، انعكس المجال المغناطيسي للأرض لفترة وجيزة، منذ حوالي 41 ألف سنة مضت.
وخلال هذه الفترة، ضعف المجال المغناطيسي للأرض بشكل كبير - حيث انخفضت قوته إلى 5% كحد أدنى من قوته الحالية - ما سمح بوصول المزيد من الأشعة الكونية إلى الغلاف الجوي للأرض.
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واستخدم العلماء في الجامعة التقنية في الدنمارك ومركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض بيانات من بعثة Swarm التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، إلى جانب مصادر أخرى، لإنشاء تصور صوتي لحدث لاشامب. وقاموا برسم خريطة لحركة خطوط المجال المغناطيسي للأرض أثناء الحدث، وأنشأوا نسخة صوتية مجسمة وهو ما يمكنك سماعه في مقطع فيديو.
وعلى غرار الطريقة التي يؤلف بها الملحن مقطوعة موسيقية، تم استخدام البيانات لإنشاء المقطع الصوتي.
وصُمم المقطع "المرعب" مع مزيح من التسجيلات لأصوات طبيعية، مثل صرير الخشب وسقوط الصخور، وفقا لبيان وكالة الفضاء الأوروبية.
وتساعد بعثة Swarm التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية العلماء على فهم أفضل للعمليات التي تولد المجال المغناطيسي للأرض.
ويمكن للأقمار الصناعية قياس الإشارات المغناطيسية من مجموعة واسعة من طبقات الأرض، من النواة إلى الأطراف الخارجية للغلاف الجوي. وهذه البيانات ضرورية لفهم الانعكاسات الجيومغناطيسية والعمليات الداخلية للأرض. (روسيا اليوم)
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