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تكنولوجيا وعلوم
قريبا في "تليغرام".. لعبة 3D مجانية إليكم التفاصيل
Lebanon 24
12-10-2024
|
03:00
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كشف القائمون على خدمة TON للدفع الإلكتروني أن لعبة 3 D مجانية تحكي قصة حياة بافل دوروف، ستتوفر لمستخدمي "تليغرام".
وقالت الخدمة الصحفية للخدمة:"ستتوفر لمستخدمي تليغرام لعبة Durov Run، وهي أول لعبة 3D مجانية من نوع endless runner تطرح لمستخدمي التطبيق تحوي عناصر Telegram Mini Apps. وسيعيش اللاعبون تجربة الشخصية الرئيسية للعبة، بافل دوروف".
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وفكرة اللعبة هو أن تركض الشخصية الرئيسية في اللعبة على طول مسار لا نهاية له في المواقع التي عاش وعمل فيها دوروف، ومن خلال حركات بسيطة سيتمكن اللاعب من تفادي العقبات المختلفة وجمع الجوائز والمكافآت (العملات الافتراضية لخدمة TON)، محاولا البقاء لأطول فترة ممكنة على المسار.
وتتكون قصة اللعبة من ثلاثة فصول تتحدث عن حياة بافل دوروف: فصل يتحدث عن حياته الجامعية ودراسته في بطرسبورغ، وفصل يتحدث عن تاريخ تأسيس شبكة VK وبدايات "تليغرام"، وفصل يتحدث عن نقل خوادم "تليغرام" وإنشاء مركز بيانات ومكتب جديد في الإمارات العربية المتحدة وعن المقر الجديد والمؤتمرات والفترة الذهبية لتطوير التطبيق.
وسيحصل اللاعبون الذين يقطعون أكبر مسافات في اللعبة على مكافآت على شكل عملات Gems أو على عملات رقمية أخرى من خدمة TON وخدمات التطبيقات المصغرة التابعة لـ "تليغرام".(روسيا اليوم)
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