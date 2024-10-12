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تكنولوجيا وعلوم

Adobe تعلن عن تطبيق مهم.. هذا ما يميزه (فيديو)

Lebanon 24
12-10-2024 | 04:00
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أشارت Adobe إلى تطبيق جديد سيساعد صناع المحتوى على حماية محتواهم من برمجيات الذكاء الاصطناعي.

ولفتت Adobe على مواقعها إلى أن تطبيق Content Authenticity سيساعد المبدعين وصناع المحتوى على الإنترنت من أن لا يتم استغلال محتواهم من خلال برمجيات الذكاء الاصطناعي، وأنها تعاونت مع 3700 منظمة ومؤسسة لدعم مبادرة مصادقة المحتوى الخاصة بها.
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ومع التطبيق الجديد سيكون صناع المحتوى قادرين على إضافة بيانات اعتماد رقمية إلى الصور ومقاطع الفيديو والملفات الصوتية، وتتضمن هذه البيانات معلومات عن منشئ المحتوى وموقعه الإلكتروني، وروابط حسابات صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة به.

والعلامات التي سيضعها مستخدمو التطبيق على محتواهم لن تكون قابلة للإزالة عند تعديل المحتوى بواسطة الذكاء الاصطناعي، أو بعد صنع لقطات شاشة تتضمن لقطات من مقاطع الفيديو التي صمموها.

وتبعا لـ Adobe فإن سياسة مصادقة المحتوى سيتم اعتمادها في برمجيات Adobe Firefly AI التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، وفي تطبيقات مثل Photoshop وLightroom وCreative Cloud. (روسيا اليوم)


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