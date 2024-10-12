تصميم مبتكر.. هاتف شاومي القابل للتقسيم يسمح باستخدام شاشتين بشكل مستقل

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بحسب موقع 91mobiles، فإن براءة الاختراع، والتي سجلتها شاومي لدى المكتب الصيني لبراءات الاختراع، توضح نموذج مستقبلي لهاتف محمول، تم تصميمه ليترابط نصفيه معاً باستخدام دوائر صغيرة مغناطيسية متجاورة، وتعرف باسم Pogo Pins، بحيث يمكن استخدام كل نصف هاتف مستقلاً بذاته، لأن كلا النصفين يحملان نصف شاشة.كذلك، أوضحت المستندات الرسمية المرفقة من جانب شاومي أن التصميم سيسمح باستخدامات مختلفة لهذا الهاتف بلغة تصميمه الفريدة، فمن الممكن استخدامه ككاميرا، بحيث يمكن استخدام أحد النصفين كمنصة إمساك وتحكم بالهاتف، بينما النصف الآخر سيكون من اليسير تحريكه بشكل دائري 360 درجة؛ نظراً لوجود الكاميرا الرئيسية في ظهره، مع إمكانية تثبيته في وضع علامة "+".يُذكر أن هذا التصميم يتشابه بعض الشيء مع أسلوب تصميم اتبعته نوكيا في أوائل الألفية عندما كانت متصدرة عرش الهواتف المحمولة، وخاصة مع هاتفيها نوكيا 3250 ونوكيا 5700Xpressmusic.وأوضحت براءة اختراع شاومي الجديدة أن النموذج غير التقليدي يستخدم تصميم بطارية منقسمة لشقين، كل جزء منها يشغل المكونات المتوفرة في نصف الهاتف الذي يشغله.يقدم التصميم الجديد، والذي لم يخرج بعد لحيز التنفيذ، أفكاراً مبتكرة لاستخداماته، فمن الممكن استخدامه كذراعين للتحكم في الألعاب.كما يمكن استخدامه كمنصة تصوير احترافية، أو استخدام نصف الهاتف الذي تتواجد فيه الكاميرا؛ ككاميرا منفصلة ومعها شاشة تعرض ما يتم تصويره، إلى جانب إمكانية توصيل تلك الشاشة الصغيرة بأنظمة تصوير احترافية ليتم التركيز خلالها على تفاصيل المشهد وقت التصوير.قد لا يخرج هذا التصميم إلى الأسواق في منتج تجاري رسمي، ولكن ذلك لن يكون عائقاً أمام إطلاق خيال المستخدمين بأنه يشكل لمحة من مستقبل سوق الهواتف الذكية القابلة للطي، والتي دخلت هذا العام كذلك مرحلة جديدة من الطي الثلاثي. (الشرق)