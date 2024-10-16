دراسة تكشف.. هواتف آيفون لم تعد تحتفظ بقيمتها كما كانت من قبل

من بين مزايا شراء هاتف "أيفون" أن هواتف "أبل" تحتفظ بقيمتها بشكل أفضل من العلامات التجارية الأخرى، لذا عندما يحين وقت استبدال هاتفك القديم والترقية إلى طراز أحدث، فإنكل ا تخسر أموالك.



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وانخفضت قيمة سلسلة "iPhone 12" بنسبة 43.8% بعد 12 شهرًا، بينما انخفضت قيمة سلسلة "iPhone 13" بنسبة 46.2% بعد عام من إطلاقها. وانخفضت قيمة سلسلة "iPhone 14" بنسبة 47.7% خلال نفس الفترة، وسلسلة "iPhone 15" بنسبة 48.2%.



وفي أول أسبوعين منذ إطلاقه، وجدت شركة SellCell أن أحدث خط إنتاج من Apple قد انخفضت قيمته بنسبة 8% أكثر مما انخفضت قيمة سلسلة "iPhone 15" في أول أسبوعين من إطلاقها.



إن هذه الاختلافات، وخاصة انخفاض القيمة بعد عام واحد، ليست ضخمة، ولكنها تظهر تراجعاً ثابتاً في قدرة طرز آيفون المتعاقبة على الاحتفاظ بقيمتها. وعلى الجانب الآخر، بدأت أفضل هواتف سامسونع في الاحتفاظ بقيمتها.



ووجد التقرير نفسه أن سلسلة "Samsung Galaxy S22" فقدت 66.7% من قيمتها بعد عام، بينما خسرت سلسلة Samsung Galaxy S23 61.1%. وجدت الأبحاث التي أجرتها شركة "SellCell" أنه في حين لا تزال أجهزة "iPhone" تحتفظ حاليًا بقيمة أكبر من العلامات التجارية الأخرى، إلا أنه منذ "iPhone 12"، انخفضت قيمة كل مجموعة متتالية في المتوسط بشكل أسرع من السلسلة السابقة.وانخفضت قيمة سلسلة "iPhone 12" بنسبة 43.8% بعد 12 شهرًا، بينما انخفضت قيمة سلسلة "iPhone 13" بنسبة 46.2% بعد عام من إطلاقها. وانخفضت قيمة سلسلة "iPhone 14" بنسبة 47.7% خلال نفس الفترة، وسلسلة "iPhone 15" بنسبة 48.2%.وفي أول أسبوعين منذ إطلاقه، وجدت شركة SellCell أن أحدث خط إنتاج من Apple قد انخفضت قيمته بنسبة 8% أكثر مما انخفضت قيمة سلسلة "iPhone 15" في أول أسبوعين من إطلاقها.إن هذه الاختلافات، وخاصة انخفاض القيمة بعد عام واحد، ليست ضخمة، ولكنها تظهر تراجعاً ثابتاً في قدرة طرز آيفون المتعاقبة على الاحتفاظ بقيمتها. وعلى الجانب الآخر، بدأت أفضل هواتف سامسونع في الاحتفاظ بقيمتها.ووجد التقرير نفسه أن سلسلة "Samsung Galaxy S22" فقدت 66.7% من قيمتها بعد عام، بينما خسرت سلسلة Samsung Galaxy S23 61.1%.

لذا، إذا كانت قيمة هاتفك ذات أهمية كبيرة بالنسبة لك، فقد ترغب قريبًا في التفكير في التحول من "Apple" إلى "Samsung".

(TechRadar)



