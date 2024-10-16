Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

دراسة تكشف.. هواتف آيفون لم تعد تحتفظ بقيمتها كما كانت من قبل

Lebanon 24
16-10-2024 | 06:00
A-
A+
Doc-P-1263180-638646783169568701.png
Doc-P-1263180-638646783169568701.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
من بين مزايا شراء هاتف "أيفون" أن هواتف "أبل" تحتفظ بقيمتها بشكل أفضل من العلامات التجارية الأخرى، لذا عندما يحين وقت استبدال هاتفك القديم والترقية إلى طراز أحدث، فإنكل ا تخسر أموالك.
وجدت الأبحاث التي أجرتها شركة "SellCell" أنه في حين لا تزال أجهزة "iPhone" تحتفظ حاليًا بقيمة أكبر من العلامات التجارية الأخرى، إلا أنه منذ "iPhone 12"، انخفضت قيمة كل مجموعة متتالية في المتوسط بشكل أسرع من السلسلة السابقة.
Advertisement

وانخفضت قيمة سلسلة "iPhone 12" بنسبة 43.8% بعد 12 شهرًا، بينما انخفضت قيمة سلسلة "iPhone 13" بنسبة 46.2% بعد عام من إطلاقها. وانخفضت قيمة سلسلة "iPhone 14" بنسبة 47.7% خلال نفس الفترة، وسلسلة "iPhone 15" بنسبة 48.2%.

وفي أول أسبوعين منذ إطلاقه، وجدت شركة SellCell أن أحدث خط إنتاج من Apple قد انخفضت قيمته بنسبة 8% أكثر مما انخفضت قيمة سلسلة "iPhone 15" في أول أسبوعين من إطلاقها.

إن هذه الاختلافات، وخاصة انخفاض القيمة بعد عام واحد، ليست ضخمة، ولكنها تظهر تراجعاً ثابتاً في قدرة طرز آيفون المتعاقبة على الاحتفاظ بقيمتها. وعلى الجانب الآخر، بدأت أفضل هواتف سامسونع في الاحتفاظ بقيمتها.

ووجد التقرير نفسه أن سلسلة "Samsung Galaxy S22" فقدت 66.7% من قيمتها بعد عام، بينما خسرت سلسلة Samsung Galaxy S23 61.1%.
 
لذا، إذا كانت قيمة هاتفك ذات أهمية كبيرة بالنسبة لك، فقد ترغب قريبًا في التفكير في التحول من "Apple" إلى "Samsung".
(TechRadar)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
10:06 | 2024-10-16
09:50 | 2024-10-16
08:39 | 2024-10-16
07:31 | 2024-10-16
07:00 | 2024-10-16
04:00 | 2024-10-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24