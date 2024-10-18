"ميتا" تبدأ تسريح موظفين في واتساب وإنستغرام.. ما السبب؟

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بدأت شركة ميتا فى تسريح الموظفين في مختلف الأقسام، بما في ذلك WhatsApp وInstagram وReality Labs، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر، وبدلاً من تسريح جماعى على مستوى الشركة، ويبدو أن هذه التخفيضات الصغيرة تتزامن مع إعادة تنظيم فرق محددة.وبدأ بعض موظفى ميتا فى نشر أخبار عن تسريحهم من العمل، ومن بينهم Jane Manchun Wong، التى اكتسبت شهرة كبيرة بسبب تقاريرها عن ميزات غير معلنة قادمة إلى التطبيقات قبل الانضمام إلى فريق Threads في عام 2023.وطلب موقع The Verge من شركة ميتا تأكيد عمليات التسريح، وسيتم تحديث هذه القصة إذا تلقينا بيانًا.وتأتى هذه الجولة الجديدة من عمليات التسريح بعد سلسلة صغيرة من عمليات خفض الوظائف فى قسم Reality Labs التابع للشركة فى وقت سابق من هذا العام، وقامت ميتا أولاً بتسريح 11 ألف موظف فى عام 2022 بعد التفاؤل المفرط بشأن نمو الشركة الناتج عن جائحة كوفيد، ثم أعلنت عن تخفيضات قدرها 10 آلاف شخص إضافي كجزء من "عام الكفاءة" للرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج في عام 2023. (اليوم السابع)