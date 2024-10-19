الإنترنت قد تتعطل في العالم لأسابيع.. ما السبب؟

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وأطلقت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" تحذيراً عاجلاً من العواصف الشمسية الشديدة التي قد تكون كافية لشل شبكة الإنترنت العالمية لعدة أسابيع، وقالت الوكالة إن هذه العواصف قد تنتج عما يُسمى "الذروة المتفجرة في دورة الشمس"، وهي حالة تحدث كل 11 عاماً مرة.



ويقول العلماء إنه عندما تحدث حالة "الذروة المتفجرة في دورة الشمس" تتحول الشمس إلى كرة فوضوية تطلق دفعات ضخمة من الطاقة نحو الأرض، وهي الفترة المعروفة باسم "الحد الأقصى للطاقة الشمسية". يواجه العالم خطر تعطل شامل وكامل لخدمات الانترنت وقد يستمر هذا التعطل لعدة أسابيع، مما يُشكل تهديداً كبيراً ومباشراً لقطاع المال والأعمال، وقد يؤدي إلى انهيار العديد من الخدمات والأعمال التي تعتمد على خدمات الإنترنت.وأطلقت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" تحذيراً عاجلاً من العواصف الشمسية الشديدة التي قد تكون كافية لشل شبكة الإنترنت العالمية لعدة أسابيع، وقالت الوكالة إن هذه العواصف قد تنتج عما يُسمى "الذروة المتفجرة في دورة الشمس"، وهي حالة تحدث كل 11 عاماً مرة.ويقول العلماء إنه عندما تحدث حالة "الذروة المتفجرة في دورة الشمس" تتحول الشمس إلى كرة فوضوية تطلق دفعات ضخمة من الطاقة نحو الأرض، وهي الفترة المعروفة باسم "الحد الأقصى للطاقة الشمسية".

وقال تقرير نشرته جريدة "ديلي ميل" البريطانية، واطلعت عليه "العربية Business"، إن هذه الدفعات من الطاقة مسؤولة عن عروض الضوء الشمالي المذهلة التي شاهدناها في الأشهر الأخيرة.



ومع ذلك، فإنها يمكن أن تعطل أيضاً الإنترنت وأقمار (GPS) التي تدور حول الأرض، إضافة الى إمكانية انقطاع التيار الكهربائي، وقد تستمر هذه الأعطال لعدة أسابيع في حال حدوثها.



وأكد العلماء أن الحد الأقصى للطاقة الشمسية قد وصل رسمياً، وقد يستمر ذلك لمدة 12 شهراً قادمة، بحسب ما نقلت "ديلي ميل".



وبينما ستزداد فرص رؤية الشفق القطبي، ستزداد أيضاً فرصة انقطاع خدمات الإنترنت العالمي.



وفي مؤتمر عبر الهاتف، أكدت وكالة ناسا والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) ولجنة التنبؤ بالدورة الشمسية أن الشمس وصلت إلى فترة الحد الأقصى للطاقة الشمسية، والتي قد تستمر للعام القادم.



وقال جيمي فيفورز، مدير برنامج الطقس الفضائي التابع لوكالة "ناسا": "خلال ذروة النشاط الشمسي، يزداد عدد البقع الشمسية، وبالتالي كمية النشاط الشمسي".



وأضاف: "توفر هذه الزيادة في النشاط فرصة مثيرة للتعرف على أقرب نجم إلينا، ولكنها تسبب أيضًا تأثيرات حقيقية على الأرض وفي جميع أنحاء نظامنا الشمسي".



ومع ذلك، فإن موعد ذروة النشاط الشمسي على الشمس خلال ذروة النشاط الشمسي هذا لم يُعرف بعد.



وقال السيد طلعت، مدير عمليات الطقس الفضائي في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي: "بينما وصلت الشمس إلى ذروة النشاط الشمسي، فلن يتم تحديد الشهر الذي يبلغ فيه النشاط الشمسي ذروته إلا بعد أشهر أو سنوات".



ولا يقتصر الأمر على الضوء والدفء الأساسيين اللذين تتلقاهما الأرض من الشمس، التي تبعد عنها في المتوسط 93 مليون ميل. بل إن نجمنا عبارة عن كرة ضخمة من الغاز الساخن المشحون كهربائياً والذي يتحرك، مما يولد مجالاً مغناطيسياً قوياً، يُعرف رسميًا باسم "المجال ثنائي القطب"، وهذا المجال ثنائي القطب - الذي يمتد من أحد قطبي الشمس إلى الآخر مثل الأرض - يمر بدورة تسمى الدورة الشمسية.



وكل 11 عامًا تقريباً أو نحو ذلك، ينقلب المجال المغناطيسي للشمس تماماً، مما يعني أن القطبين الشمالي والجنوبي يتبادلان الأماكن.



وفي بداية الدورة الشمسية، يكون سطح الشمس به أقل عدد من البقع السوداء على سطحه، والمعروفة باسم "البقع الشمسية"، ومنتصف الدورة الشمسية هو الحد الأقصى للنشاط الشمسي، عندما يكون لدى الشمس أكبر عدد من البقع الشمسية.



وخلال هذا الحد الأقصى للنشاط الشمسي، من المتوقع حدوث أعنف طقس فضائي، والمعروف باسم العواصف الشمسية، لكن العلماء يؤكدون أن العواصف الشمسية ليست خطيرة على البشر، وإنما تأثيرها يقتصر على الأقمار الصناعية في المدار وكذلك شبكات الطاقة على الأرض.



وقال ديبيندو ناندي، وهو فيزيائي من مركز كلكتا للتميز في علوم الفضاء التابع للمعهد الهندي للعلوم الاقتصادية والاجتماعية: "تزداد فرص حدوث هذه العواصف الشمسية عندما يكون عدد البقع الشمسية مرتفعاً".



وأضاف: "قد تؤدي العواصف الأكثر شدة في بعض الأحيان إلى تدهور مداري كارثي للأقمار الصناعية التي تدور حول الأرض في مدارات منخفضة وتعطل الخدمات القائمة على الأقمار الصناعية مثل الاتصالات والشبكات الملاحية.. يمكنها أيضاً أن تسبب اضطرابات قوية في المجال المغناطيسي الأرضي الذي يتسبب في تعثر شبكات الطاقة الكهربائية الموجودة في مناطق خطوط العرض العالية".



وتابع: "بالطبع، إنها تخلق أيضًا شفقًا قطبيًا جميلًا، لذا يمكننا أن نتوقع أن يكون عام 2024 عامًا جيدًا لصائدي الشفق القطبي".