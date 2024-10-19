Apple Pay تحتفل بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيسها

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ستحتفل أبل قريبًا بالذكرى السنوية العاشرة لـ Apple Pay، حيث يستخدمها مئات الملايين من المستهلكين في 78 سوقًا لمساعدتهم على دفع ثمن المشتريات التي تتم عبر ملايين المواقع والتطبيقات وعشرات الملايين من المتاجر في جميع أنحاء العالم، وتتمتع الميزة بدعم من 11000 بنك وشركاء الشبكة.ووفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، فإنه احتفالا بسنواتها العشرة، تتطلع أبل إلى توسيع استخدام Apple Pay من خلال منح المستخدمين خيار استرداد المكافآت والوصول إلى قروض التقسيط مباشرة عند التعامل عبر Apple Pay عبر الإنترنت، أو على iPhone وiPad داخل التطبيق.كما أنه مع Apple Pay، يتم حماية المعلومات الشخصية والمالية للمستخدم ولا يتم مشاركة رقم بطاقة الائتمان المستخدمة مع Apple Pay مع الشركات.تواصل شركة التكنولوجيا العملاقة خطتها لحث المستخدمين على استبدال محافظهم المادية بتطبيق Apple Wallet، حيث يمكن لمستخدمي iPhone إضافة تذاكر أحداث معينة وبطاقات مواصلات وبطاقات هوية حكومية والمزيد إلى محفظتهم الرقمية.وتقول أبل، إنها تسمع من مستخدمي Apple Pay كل يوم، الذين يخبرون أبل بمدى "حبهم للسهولة والأمان وحماية الخصوصية التي توفرها Apple Pay في حياتهم اليومية".وتتاح الميزة على iPhone وiPad وApple Watch وMac، حيث كلفت Apple بإجراء استطلاع أجرته Morning Consult، وقال 90٪ من المستجيبين إنهم يحبون Apple Pay بسبب سهولة استخدامه؛ وقال 88٪ إنهم يحبون Apple Pay بسبب خصوصية الخدمة، فيما قال 87٪ إن أمان Apple Pay هو سبب حبهم لخدمة الدفع عبر الهاتف المحمول.