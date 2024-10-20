إطلاق "شات جي بي تي" لنظام ويندوز





ونقل موقع تك كرانش المتخصص في التكنولوجيا عن أوبن إيه.آي، أن النسخ المتاحة حالياً قاصرة على مستخدمي شات جي.بي.تي بلس، وتيمز، وإنتربرايز، وإيديو، وأن النسخة الحالية من التطبيق لويندوز، هي نسخة أولية، وأن النسخة الكاملة منه ستكون متاحة في وقت لاحق من العام الجاري.

Advertisement وقالت شركة أوبن.إيه.آي: "مع طرح إصدار رسمي من تطبيق شات جي.بي.تي للكمبيوتر المكتبي، يمكن للمستخدم التعامل مع الملفات والصور باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي.



ويتيح التطبيق للمستخدم أحدث التحسينات في نموذج اللغة الكبير من أوبن إيه.آي، بما في ذلك الوصول إلى أحدث وأذكى نموذج، وهو أوبن إيه.آي صفر واحد-بريفيو". أعلنت شركة تقنيات الذكاء الاصطناعي أوبن إيه.آي بدء اختبار نسخة مخصصة لنظام التشغيل ويندوز من تطبيق محادثة الذكاء الاصطناعي "شات جي بي تي".ونقل موقع تك كرانش المتخصص في التكنولوجيا عن أوبن إيه.آي، أن النسخ المتاحة حالياً قاصرة على مستخدمي شات جي.بي.تي بلس، وتيمز، وإنتربرايز، وإيديو، وأن النسخة الحالية من التطبيق لويندوز، هي نسخة أولية، وأن النسخة الكاملة منه ستكون متاحة في وقت لاحق من العام الجاري.وقالت شركة أوبن.إيه.آي: "مع طرح إصدار رسمي من تطبيق شات جي.بي.تي للكمبيوتر المكتبي، يمكن للمستخدم التعامل مع الملفات والصور باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي.ويتيح التطبيق للمستخدم أحدث التحسينات في نموذج اللغة الكبير من أوبن إيه.آي، بما في ذلك الوصول إلى أحدث وأذكى نموذج، وهو أوبن إيه.آي صفر واحد-بريفيو".

إمكانيات محدودة

ويمكن لتطبيق شات جي.بي.تي ويندوز العمل على أجهزة الكمبيوتر الشخصي التي تعمل بنظام ويندوز 10، لكن الإمكانيات التي يوفرها حالياً محدودة مقارنة مع عملاء الإصدرات الأخرى من شات جي.يي.دي.



كما أن هذه النسخة لا تدعم المحادثة الصوتية، بما فيها وضع الصوت المتقدم، كما أن بعض الارتباطات مع جي.بي.تي ستور لا تعمل في هذا التطبيق.

وكما هو الحال مع تطبيق شات جي.بي.تي لنظام ماك أو.إس فإن شات جي.بي.تي ويندوز، يتيح للمستخدم تقليص حجمه إلى نافذة "مصاحبة" صغيرة بجوار تطبيقات أخرى أثناء العمل.



كما يتيح تحميل الملفات والصور لتلخيص المستندات وإنشاء الصور باستخدام مولد الصور دال إي3 من أوبن إيه.آي.