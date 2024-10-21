دراسة تكشف: ألعاب الفيديو تجعل عقلك أكثر شباباً

كشفت دراسة جديدة عن أن ممارسة ألعاب الفيديو تجعل عقلك أكثر شباباً، لكن التمارين الرياضية لا تفعل ذلك.



وبحسب صحيفة "التليغراف" البريطانية، فقد أُجريت الدراسة على 1000 شخص خضعوا لاستبيانات حول مدة ممارستهم الألعاب أسبوعياً، وكذلك نمط حياتهم.

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ووجد الباحثون أن اللاعبين المنتظمين لألعاب الفيديو مثل "FIFA" و"Grand Theft Auto وMinecraft" لديهم القوة العقلية نفسها، الخاصة بشخص أصغر منهم سناً بـ10 سنوات تقريباً، مع تحسن في الذاكرة والانتباه ومهارات التفكير.

ولم يلاحَظ أي تحسن إدراكي لدى غير اللاعبين الذين يمارسون الرياضة ويلتزمون بالمدة الموصى بها من النشاط الأسبوعي، التي تبلغ 150 دقيقة.

وتتناقض هذه النتائج مع الاعتقاد السائد بأن التمارين الرياضية يمكن أن تحسّن المهارات الإدراكية.

إلا أن الباحثين أكدوا أن عدم ممارسة الرياضة زاد من خطر إصابة الأشخاص بالاكتئاب بمرتين، والقلق بمرة ونصف المرة.

وقال مؤلف الدراسة البروفسور أدريان أوين، وهو عالم أعصاب من جامعة ويسترن في كندا: "إن الأشخاص الذين يمارسون ألعاب الفيديو بشكل متكرر، أي 5 ساعات أو أكثر في الأسبوع، لديهم قدرات عقلية وإدراكية مشابهة لتلك الخاصة بالأشخاص الأصغر منهم سناً بنحو 13.7 عام في المتوسط".

وأضاف: "أما الأشخاص الذين شاركوا بشكل غير متكرر في ألعاب الفيديو ولعبوا أقل من 5 ساعات في الأسبوع، فقد كانت لديهم قدرات عقلية وإدراكية مشابهة لتلك الخاصة بالأشخاص الأصغر منهم سناً بـ5.2 سنة".



ولفت الباحثون إلى أن السبب وراء هذه النتائج قد يرجع إلى فكرة أن ألعاب الفيديو عادةً ما تكون جذابة للغاية وتحتاج إلى تركيز وذكاء، وتعزز الانتباه البصري وسرعة المعالجة وقدرات حل المشكلات. (الشرق الاوسط)