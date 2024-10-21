"Sonos Ace 2" قيد التطوير.. سعر أقل وأمل بالمنافسة

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ما كان مفاجئًا عند إطلاق Sonos Ace هو أن الشركة طرحت سماعات الرأس بسعر مرتفع للغاية. وباعتبارها وافدًا جديدًا إلى السوق، دخلت Sonos مباشرة للتنافس مع أمثال Bose QC Ultra و AirPods Max العصرية، على الأرجح لتسليط الضوء على نسبها الصوتية، بغض النظر عن حقيقة أنها كانت تطلق أول مجموعة من سماعات الرأس.وبحسب مارك جورمان من بلومبرج، فإننا قد لا ننظر إلى خفض الأسعار فحسب، فهو أفاد أيضًا أن Sonos قد تفكر في طراز أكثر تميزًا (يُطلق عليه Sonos Ace 2) والذي سيأتي بسعر 450 دولارًا مرة أخرى.وحسب موقع T3، يُقال إن بعض الموظفين في الشركة يشككون في الخطة.مايك لو، خبير سماعات الرأس، ومستخدم لسماعات الرأس فوق الأذن، قال إن هذه السماعات هي من أكثر السماعات راحة التي استخدمها. وقد أعرب عن تقديره للأداء الذي توفره. ومع ذلك، اكتشف أنها ليست رائعة للسفر.