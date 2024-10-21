Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

"Sonos Ace 2" قيد التطوير.. سعر أقل وأمل بالمنافسة

Lebanon 24
21-10-2024 | 09:49
A-
A+
Doc-P-1266093-638651264367865201.png
Doc-P-1266093-638651264367865201.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ما كان مفاجئًا عند إطلاق Sonos Ace هو أن الشركة طرحت سماعات الرأس بسعر مرتفع للغاية. وباعتبارها وافدًا جديدًا إلى السوق، دخلت Sonos مباشرة للتنافس مع أمثال Bose QC Ultra و AirPods Max العصرية، على الأرجح لتسليط الضوء على نسبها الصوتية، بغض النظر عن حقيقة أنها كانت تطلق أول مجموعة من سماعات الرأس.
Advertisement

وبحسب مارك جورمان من بلومبرج، فإننا قد لا ننظر إلى خفض الأسعار فحسب، فهو أفاد أيضًا أن Sonos قد تفكر في طراز أكثر تميزًا (يُطلق عليه Sonos Ace 2) والذي سيأتي بسعر 450 دولارًا مرة أخرى.

وحسب موقع T3، يُقال إن بعض الموظفين في الشركة يشككون في الخطة.

ما مدى جودة سماعات Sonos Ace؟
مايك لو، خبير سماعات الرأس، ومستخدم لسماعات الرأس فوق الأذن، قال إن هذه السماعات هي من أكثر السماعات راحة التي استخدمها. وقد أعرب عن تقديره للأداء الذي توفره. ومع ذلك، اكتشف أنها ليست رائعة للسفر.
 
وتحاول Sonos ترسيخ نفسها كعلامة تجارية للصوت وليس كعلامة تجارية متعددة الانتاجات، كما كانت عندما ظهرت على الساحة. وفي حين تواصل الشركة إطلاق مكبرات صوت تعمل جميعها معًا بانسجام، فإن العرض الأصلي المتمثل في القدرة على تشغيل ما تريد حيث تريد أصبح الآن بعيدًا كل البعد عن التفرد. (T3)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:35 | 2024-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2024-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:52 | 2024-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:24 | 2024-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:42 | 2024-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
10:48 | 2024-10-21
10:12 | 2024-10-21
06:51 | 2024-10-21
05:41 | 2024-10-21
04:00 | 2024-10-21
02:00 | 2024-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24