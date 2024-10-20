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تكنولوجيا وعلوم
هواتف سامسونغ الجديدة.. Galaxy Z Fold وW25 Flip (صورة)
Lebanon 24
20-10-2024
|
23:00
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ربما تكون قد سمعت عن هاتف Samsung Galaxy Z Fold Special Edition، الذي يُعتبر إصدارًا أكبر وأنحف من Z Fold6.
من المتوقع أن يتم الإعلان عن الهاتف رسميًا في 21 تشرين الأول، لكن لسوء الحظ، سيكون متاحًا فقط للأسواق الكورية والصينية، وفقًا لشائعات سابقة.
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وفي الوقت نفسه، يبدو أن هاتفًا آخر سيظهر في الصين، يُدعى W25 Flip. سيكون هذا الجهاز بمثابة إصدار خاص من Galaxy Z Flip6 مخصص للسوق الصينية، ويتميز بتصميم خلفي جديد تمامًا، والذي يمكنك رؤيته في الصورة أدناه.
وتم تسريب هذه الصورة بفضل شهادة W25 Flip في الصين من قبل TENAA، وهي خطوة إلزامية قبل بدء المبيعات. بالمناسبة، من المحتمل أن يتم بيع الإصدار الخاص من Galaxy Z Fold في الصين باسم Samsung W25. يحمل هذا الطراز رقم الموديل SM-W9025، بينما يحصل W25 Flip على الرقم SM-W7025.
علاوةً على ذلك، يتمتع Flip بنفس أبعاد Galaxy Z Flip6، ولكنه يأتي بوزن أكبر يبلغ 198 جرامًا، على الأرجح بسبب المواد المختلفة المستخدمة. يأتي الجهاز مزودًا بشاشة لمس قابلة للطي مقاس 6.7 بوصة بدقة 1080 × 2640، وشاشة عرض مقاس 3.4 بوصة.
ومن الامام، يحتوي الجهاز على مجموعة شرائح Snapdragon 8 Gen 3، وذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 12 جيجابايت، وسعة تخزين 512 جيجابايت. أما بالنسبة للكاميرات، فإنه يحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا ثانوية بدقة 12 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا سيلفي بدقة 10 ميجابكسل.
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