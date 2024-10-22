أداة ذكاء اصطناعي تلقِّن المتقدمين للوظائف الإجابات أثناء مقابلات العمل

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وحسب صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، فإن الأداة الجديدة تستمع إلى الأسئلة التي تُطرح على مستخدميها أثناء خضوعهم لمقابلات العمل، وتقترح إجابات عليهم.ويقوم المستخدمون بمد الأداة قبل المقابلة ببعض المعلومات، مثل سيرتهم الذاتية، والبيانات الأساسية الخاصة بهم، وبالوظيفة المعنية.وقال مايكل جوان، الرئيس التنفيذي لشركة "Final Round" المطورة للأداة: "إنها تعمل مثل جهاز تلقين سحري يمكنه أن يحث الأشخاص على قول الشيء الصحيح في الوقت المناسب".ولفت جوان إلى أن هذه الأداة تدعم الباحثين عن وظائف، في ظل استخدام أصحاب العمل الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد، في عملية التوظيف الخاصة بهم.وأضاف: «إنهم أشخاص عظماء، لكنهم لا يعرفون كيفية إجراء المقابلات، وخصوصاً تلك الافتراضية. إن جهاز التلقين السحري سيجلب لهم الثقة ويساعدهم على تقديم أفضل ما لديهم".ومع ذلك، وصف "معهد تشارترد للأفراد والتنمية" (CIPD)، وهو مؤسسة مهنية رائدة متخصصة في مجال الموارد البشرية، الأداة الجديدة بأنها «أداة غش".وقالت هيفاء محدزيني، مستشارة أبحاث التكنولوجيا في المعهد: "يمكن أن يكون استخدام الذكاء الاصطناعي وسيلة مفيدة لمساعدة الأشخاص على الاستعداد للمقابلات وبناء ثقتهم. ومع ذلك، فإن استخدام هذه الأداة لتلقين الأشخاص الردود في مقابلة عمل مباشرة ليس أخلاقياً ببساطة. إنه مثل الغش أثناء الامتحان".وأضافت: "إنها لا تمنح صاحب العمل تقييماً حقيقياً لمهارات التواصل وحل المشكلات لدى المتقدم للوظيفة".يذكر أن شركة "Final Round" لديها أيضاً أدوات ذكاء اصطناعي لكتابة السيرة الذاتية وخطابات التقديم للوظائف. (الشرق الاوسط)