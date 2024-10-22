ميزة جديدة لـ "Google Play"

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يستعد متجر Google Play، إلى طرح ميزة جديدة تسمى Download Manager، والتي قد تسهل على المستخدمين متابعة التطبيقات التي قاموا بتنزيلها، فقد تم اكتشاف هذه الميزة في عملية تفكيك APK لمتجر Google Play Store v42.9.16-31، وهي قيد التطوير حاليًا.في حين أن عمليات تفكيك APK قد تكشف غالبًا عن الميزات القادمة، فمن المهم ملاحظة أنها لا تشير دائمًا إلى ما سيتم إصداره في النهاية.ومن المتوقع أن يكون Download Manager متاحًا من القائمة الرئيسية لمتجر Play Store، ربما كعلامة تبويب أو قسم جديد، و سيعرض قائمة بجميع التطبيقات التي تم تنزيلها مؤخرًا، بالإضافة إلى حالة التنزيل الخاصة بها (على سبيل المثال، التنزيل، التثبيت).وقد يتمكن المستخدمون من فرز القائمة وفقًا لمعايير مختلفة، مثل وقت التثبيت أو وقت الجدول الزمني، مما يسمح بتنظيم وإدارة أفضل للتطبيقات التي تم تنزيلها.وتحمل هذه الميزة المحتملة هي القدرة على معرفة التطبيقات التي تم تنزيلها ولكن لم يتم فتحها بعد، وقد يكون هذا مفيدًا بشكل خاص للمستخدمين الذين يقومون بتنزيل تطبيقات متعددة في وقت واحد بشكل متكرر وقد يفقدون تتبع التطبيقات التي لم يجربوها بعد، من خلال توفير رؤية واضحة للتطبيقات غير المفتوحة، فقد بات متاح للمستخدمين استكشاف التطبيقات الجديدة والتفاعل معها والتي ربما نسوها.بالإضافة إلى مدير التنزيلات نفسه، تشير التوقعات إلى إن Google تعمل أيضًا على شارة جديدة ستظهر عدد التنزيلات للتطبيقات والألعاب الحديثة، ستكون هذه الشارة مرئية في صفحة تفاصيل التطبيق، مما يوفر للمستخدمين سياقًا إضافيًا حول شعبية التطبيق.