Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

لعام 2025... سامسونغ تدرس إطلاق هاتف ثلاثي الطي

Lebanon 24
23-10-2024 | 02:30
A-
A+
Doc-P-1266900-638652656844731146.jpg
Doc-P-1266900-638652656844731146.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تشير تقارير حديثة إلى أن شركة سامسونج تخطط لإطلاق هاتف ثلاثي الطي في عام 2025، وذلك ضمن جهودها لتوسيع مجموعة هواتفها القابلة للطي. ويأتي ذلك وفقًا لوسائل إعلام كورية محلية التي أفادت بأن الشركة تستعد لهذه الخطوة الجديدة.
Advertisement
 
ووفقًا لموقع ZDNet Korea، تبحث سامسونج إمكانية إطلاق هذا الهاتف الثلاثي الطي إلى جانب إصدار أرخص من هاتف Galaxy Z Flip 7 المزمع طرحه قريبًا. ويعكس هذا الاتجاه محاولة الشركة لمواكبة التطورات في سوق الهواتف الذكية القابلة للطي.عروض على الهواتف الذكية

تأتي هذه الأنباء بعد أن أطلقت هواوي هاتفها Mate XT Ultimate Design الثلاثي الطي في وقتٍ سابق من هذا العام، والذي تميز بتصميمه الجذاب على الرغم من سعره المرتفع. يُعد Mate XT Ultimate Design الهاتف الوحيد في السوق الذي يقدم تصميمًا ثلاثي الطي، مما يدفع سامسونج إلى اتباع خطوات المنافسة الصينية في هذا المجال.

وبحسب التقرير، فإن شركاء سامسونج في تصنيع الشاشات قد أكملوا تطوير الأجزاء الخاصة بالنموذج الجديد، لكن الشركة لم تتخذ بعد القرار النهائي بشأن إطلاق الهاتف، ولا توجد تأكيدات قاطعة على تنفيذ هذه الخطط.

في الوقت ذاته، تواجه سامسونج تحديات في سوق الهواتف القابلة للطي، خاصةً مع تراجع المبيعات عن التوقعات. كما أعلنت الشركة مؤخرًا عن إصدار خاص من هاتف Galaxy Z Fold 6، والذي يتميز بشاشات أكبر وتصميم أنحف وأخف وزنًا مقارنة بالإصدار السابق.

مع انتشار هذه الشائعات، تبقى المخاوف قائمة بشأن التكلفة المتوقعة لهذا الهاتف. ومع الزيادات الأخيرة في أسعار الهواتف القابلة للطي، مثل زيادة سعر Galaxy Z Fold 6، من المرجح أن يكون الهاتف المنتظر أعلى سعرًا من الهواتف الذكية التقليدية، مما قد يؤثر على قرار الشراء لدى المستهلكين.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:42 | 2024-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2024-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:09 | 2024-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:07 | 2024-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
04:10 | 2024-10-23
23:20 | 2024-10-22
23:00 | 2024-10-22
16:23 | 2024-10-22
10:15 | 2024-10-22
07:33 | 2024-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24