لعام 2025... سامسونغ تدرس إطلاق هاتف ثلاثي الطي

تشير تقارير حديثة إلى أن شركة سامسونج تخطط لإطلاق هاتف ثلاثي الطي في عام 2025، وذلك ضمن جهودها لتوسيع مجموعة هواتفها القابلة للطي. ويأتي ذلك وفقًا لوسائل إعلام كورية محلية التي أفادت بأن الشركة تستعد لهذه الخطوة الجديدة.

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ووفقًا لموقع ZDNet Korea، تبحث سامسونج إمكانية إطلاق هذا الهاتف الثلاثي الطي إلى جانب إصدار أرخص من هاتف Galaxy Z Flip 7 المزمع طرحه قريبًا. ويعكس هذا الاتجاه محاولة الشركة لمواكبة التطورات في سوق الهواتف الذكية القابلة للطي.عروض على الهواتف الذكية



تأتي هذه الأنباء بعد أن أطلقت هواوي هاتفها Mate XT Ultimate Design الثلاثي الطي في وقتٍ سابق من هذا العام، والذي تميز بتصميمه الجذاب على الرغم من سعره المرتفع. يُعد Mate XT Ultimate Design الهاتف الوحيد في السوق الذي يقدم تصميمًا ثلاثي الطي، مما يدفع سامسونج إلى اتباع خطوات المنافسة الصينية في هذا المجال.



وبحسب التقرير، فإن شركاء سامسونج في تصنيع الشاشات قد أكملوا تطوير الأجزاء الخاصة بالنموذج الجديد، لكن الشركة لم تتخذ بعد القرار النهائي بشأن إطلاق الهاتف، ولا توجد تأكيدات قاطعة على تنفيذ هذه الخطط.



في الوقت ذاته، تواجه سامسونج تحديات في سوق الهواتف القابلة للطي، خاصةً مع تراجع المبيعات عن التوقعات. كما أعلنت الشركة مؤخرًا عن إصدار خاص من هاتف Galaxy Z Fold 6، والذي يتميز بشاشات أكبر وتصميم أنحف وأخف وزنًا مقارنة بالإصدار السابق.



مع انتشار هذه الشائعات، تبقى المخاوف قائمة بشأن التكلفة المتوقعة لهذا الهاتف. ومع الزيادات الأخيرة في أسعار الهواتف القابلة للطي، مثل زيادة سعر Galaxy Z Fold 6، من المرجح أن يكون الهاتف المنتظر أعلى سعرًا من الهواتف الذكية التقليدية، مما قد يؤثر على قرار الشراء لدى المستهلكين.