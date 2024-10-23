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تكنولوجيا وعلوم

سامسونغ تخطط لإطلاق هاتف ذكي ثلاثي الطي بحلول 2025

Lebanon 24
23-10-2024 | 09:32
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كشفت مصادر مطلعة في الصناعة الكورية أن سامسونغ قد تطلق هاتفًا ذكيًا ثلاثي الطي بحلول عام 2025، مع استعداد الشركة من الناحية التقنية وسلسلة التوريد لدعم هذا المنتج الجديد. لكن القرار النهائي بشأن الإطلاق يعتمد على قسم MX (Mobile eXperience) المسؤول عن تطوير الهواتف القابلة للطي.
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ورغم هذه الخطط الطموحة، إلا أن الطلب على شاشات OLED القابلة للطي شهد انخفاضًا بنسبة تتجاوز 10%، حيث لم تحقق مبيعات Galaxy Z Fold6 وGalaxy Z Flip6 التوقعات المرجوة. ومن المتوقع أن تصل شحنات Samsung Display من شاشات OLED القابلة للطي إلى 12 مليون وحدة في عام 2024، بانخفاض كبير قدره 40% مقارنة بـ 20 مليون وحدة تم شحنها في العام الماضي.

يتحمل كل من Galaxy Z Fold6 وGalaxy Z Flip6 جزءًا كبيرًا من هذا الانخفاض، مع توقع تسليم حوالي 8 ملايين وحدة فقط، أقل من المبيعات المتوقعة التي كانت تبلغ 10 ملايين وحدة. ومن المرجح أن تستمر مبيعات جميع الأجهزة، الجديدة والقديمة، في التراجع عامًا بعد عام.

لمواجهة هذا الاتجاه، قد تحاول سامسونغ طرح هاتف Galaxy Flip بتكلفة أقل، مما يسهل الوصول إلى تصميم الهواتف القابلة للطي لجمهور أوسع. (التقنية بلا حدود)
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