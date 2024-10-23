هواوي تعلن عن هاتف جديد.. ما هي مميزاته؟

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أعلنت هواوي عن مواصفات هاتفها الجديد Nova 13 Pro الذي حصل على أفضل التقنيات وعلى كاميرات ذات أداء مميز.يأتي الهاتف بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP65، أبعاده (163.4/74.9/7.8) ملم، وزنه 209غ.وشاشاته جاءت LTPO OLED، مقاس 6ز67 بوصة، دقة عرضها (1224/2776) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، وكثافتها تعادل 449 بيكسل/الإنش تقريبا.ويعمل الجهاز بنظام HarmonyOS 4.2، وذواكر داخلية بسعات تتراوح ما بين 256 غيغابايت و1 تيرابايت.وكاميرته الأساسية جاءت ثلاثية العدسة بدقة (50+12+8) ميغابيكسل فيها عدسة telephoto وعدسة للتصوير فائق العرض، أما كاميرته الامامية فأتت ثنائية العدسة بدق (60+8) ميغابيكسل، ولها القدرة على توثيق فيديوهات 4K.وحصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وتقنيات Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وزود ببطارية، سعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 100 واط. (روسيا اليوم)