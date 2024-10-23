لتخزين جهات الاتصال بسرعة.. واتساب يطلق تقنية مميزة ومبتكرة تعرف عليها (صورة)

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وكشفت خدمة واتساب للتواصل الفوري أن الميزة الجديدة التي ستتاح قريباً، ستسهل على المستخدمين، ممن يعتمدون على عدة هواتف وحواسيب للوصول إلى الخدمة باستمرار، متابعة استخدامهم، دون الانشغال بضرورة مزامنة جهات الاتصال المختلفة بين أجهزتهم طوال الوقت، بحسب بيان رسمي.وأوضحت خدمة واتساب أن الميزة الجديدة ستسهل أيضاً على المستخدم إمكانية تحرير جهات الاتصال مباشرة من داخل التطبيق، وكذلك سيتحكم عند إضافة جهة اتصال جديدة فيما إذا كان يرغب في مزامنة معلوماتها مع سجل الجهات المخزَّنة على الهاتف أم لا.كما طوَّرت خدمة واتساب نظام تخزين جديد يحمل اسم Identity Proof Linked Storage (IPLS)، والذي يقوم بتخزين بيانات جهات الاتصال بشكل آمنٍ محلياً على هواتف المستخدمين.يستخدم النظام ميزة تتيح للمستخدم التأكد من مدى موثوقية جهات الاتصال المخزَّنة على حساباتهم لدى واتساب، مع إتاحة التتبع لأي تغييرات تجرى عليها.وأعلنت خدمة واتساب عن تعاونها مع شركة "كلاود فلير" لإنشاء نظام توفيق مستقل، للتأكد من أن بيانات جهات الاتصال المخزَّنة لدى خدمة التواصل لا يتم التلاعب أو التعديل فيها، إلى جانب السماح بإمكانية اختبار مدى شفافية مفاتيح التوثيق الخاصة بالرسائل المشفرة طرفياً، مما يتيح التأكد من أن مفاتيح التشفير العامة المستخدمة لم يتم إجراء أي تعديلات عليها من أطراف ثالثة خلال تبادل الرسائل بين أطراف المحادثة.كما أوضحت خدمة التواصل الفوري اعتمادها على تقنية تشفير متطورة لضمان عدم تخزين أرقام هواتف جهات الاتصال المخزنة على هاتف المستخدم التي لا تمتلك حسابات واتساب، وذلك من خلال تشفير تلك الأرقام برموز لا تكشف عن تفاصيل الرقم الأصلي عند تخزينها في خوادم واتساب، حتى تتمكن الخدمة من تتبع أي أنشطة غير اعتيادية، أو محاولات لسوء استغلال ميزة مزامنة جهات الاتصال، مثل محاولة معرفة من يستخدم الخدمة، وذلك دون أن تحتاج واتساب لتتبع أو تخزين أي بيانات شخصية مثل أرقام الهواتف.ميزة تخزين جهات الاتصال مباشرة على واتساب ستتيح للمستخدم التنقل بجهات اتصاله على حسابه لدى الخدمة بسهولة، فبمجرد إعادة تثبيت التطبيق، وتسجيل الدخول إلى حسابه على جهاز جديد، أو ربط جهاز آخر بالجهاز الأصلي المستخدم لتسجيل حسابه لدى واتساب، سيتم مزامنة جهات اتصاله لدى خدمة التواصل مما يسهل تجربة الاستخدام.الخدمة الجديدة متاحة، وبدأت في الوصول لعموم مستخدمي هواتف أندرويد، وآيفون تدريجياً حول العالم. (الشرق)