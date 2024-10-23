لكل مستخدمي آيفون.. اكتشفوا مزايا "iOS 18.1"!

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وتوفر مزايا الذكاء الاصطناعي من أبل (Apple Intelligence)، أدوات كتابة ذكية، تساعد المستخدمين في إعادة صياغة النصوص، وتدقيقها، وتلخيصها.وهذه الأدوات متاحة في العديد من التطبيقات التي تعتمد على الكتابة، وتتيح للمستخدمين إعادة صياغة النصوص (Rewrite)، بطريقة تجعلها أكثر انسجاماً، وسهولة في القراءة، بالإضافة إلى تحسين القواعد والأسلوب اللغوي. كما تساعد أدوات الكتابة الذكية على تصحيح الأخطاء والمراجعة (Proofread).الذكاء الاصطناعي من أبلتشمل هذه المزايا أيضاً أداة Summarize المخصصة لإنشاء ملخصات ذات جودة عالية لأي نص مكتوب، مما يجعلها أداة قيّمة في إدارة الوقت والمحتوى.ويمنح هذا التحديث المساعد الصوتي Siri تحسينات كبيرة.على مستوى التصميم، سيظهر ضوء متوهج حول حافة الشاشة يتفاعل مع صوت المستخدم، مما يضفي على Siri طابعاً أكثر تفاعلية، كما أضيفت ميزة الكتابة إلى "سيري" (Type to Siri)، والتي تتيح للمستخدمين إدخال الطلبات عبر الكتابة بدلاً من التحدث، وهو ما يعد خياراً مثالياً في الأماكن التي يصعب التحدث فيها.ومع هذا التحديث، سيصبح المساعد الذكي Siri أكثر ذكاءً في فهم اللغة بمرونة، ويمكنه متابعة الطلبات حتى في حال تردد المستخدم، أو تغييره للأفكار أثناء التحدث.المزايا الجديدة شملت خدمات وتطبيقات أخرى، مثل تطبيق الصور، والذي أصبح بإمكان المستخدمين البحث خلاله عن الصور والفيديوهات باستخدام أوصاف نصيّة بسيطة، كما تم تحسين ميزة Clean Up التي تزيل العناصر المشتتة من الصور، مما يسهل على المستخدمين تعديل الصور بشكل أكثر احترافية.الإشعارات أيضاً نالت نصيبها من التحسينات، مع إضافة Notification summaries، التي تقدم ملخصاً سريعاً لأهم الإشعارات في لمحة واحدة، مما يسهل على المستخدمين متابعة أهم التنبيهات دون تشتيت.بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم ميزة Reduce Interruptions التي تركز على وصول الإشعارات الأكثر أهمية فقط إلى شاشة هاتف المستخدم.مزايا جديدة للمكالمات والرسائلوتوفر ميزة Smart Reply في تطبيقات البريد والرسائل ردوداً ذكية بناءً على محتوى الرسائل، ما يسرّع عملية الرد ويوفر الوقت.وفيما يتعلق بالمكالمات الهاتفية، قدَّم التحديث دعماً لميزة Call recordings التي تتيح تسجيل المكالمات مباشرة، وتحويلها إلى نصوص عبر تطبيق الملاحظات Notes، مما يسهم في تحسين تجربة إدارة المكالمات، والمعلومات.على صعيد الكاميرا، أضاف التحديث تحسينات مثل Camera Control التي تسمح بالتبديل السريع إلى الكاميرا الأمامية لأجهزة آيفون.كما تم تقديم وضع Spatial photo capture الذي يدعم التقاط الصور والفيديوهات الاتجاهية، بحيث يسهل عرضها ومشاهدتها في تجربة تفاعلية ثرية على متن نظارات أبل فيجن برو، وهو متاح لأجهزة iPhone 15 Pro، مما يوفر تجربة تصوير جديدة ومبتكرة.وحصلت سماعات AirPods كذلك على ميزات جديدة تتعلق بالصحة السمعية مثل Hearing Test، التي تقدم نتائج اختبار سمع معتمدة علمياً في المنزل، وميزة Hearing Aid التي توفر مساعدة سمعية مخصصة للصوت في البيئة المحيطة، وكذلك للموسيقى والمكالمات.وتم تصميم هذه الميزات لتكون متاحة لمستخدمي سماعات AirPods Pro 2 مع التحديث البرمجي.يتضمن التحديث الجديد العديد من التحسينات والإصلاحات المهمة، ومن بين هذه التحسينات، إضافة خيارات جديدة في مركز التحكم، تسمح للمستخدم بالتحكم في إعدادات الاتصال بشكل فردي، مع إمكانية إعادة تعيين التكوين حسب الحاجة.كما يتيح التحديث ميزة الرسائل التجارية عبر بروتوكول RCS، التي تسمح للمستخدمين بالتواصل مع الشركات، ولكن هذه الميزة تتطلب دعماً من مشغل الخدمة الخاص بالمستخدم.فيما يتعلق بمتجر التطبيقات، بات في مقدور المستخدمين الآن البحث عن التطبيقات والمحتوى بسهولة أكبر، وبالإضافة إلى ذلك يقدم التحديث ميزة إرسال دعوات الأصدقاء في Game Center مباشرة من تطبيق "جهات الاتصال"، كما يمكن لمتلقي الدعوات مشاهدتها في صندوق الوارد داخل الإعدادات، مما يجعل تجربة اللعب الاجتماعي أكثر تفاعلاً.التحديث يعالج أيضاً مشكلة في تطبيق البودكاست، إذ كانت الحلقات غير المشغَّلة تُعَلَّم بالخطأ على أنها مشغَّلة، وقد تم إصلاح هذا الخطأ لضمان تجربة استماع أفضل.أما بالنسبة لمقاطع الفيديو المسجلة بدقة 4K 60، فقد تم إصلاح مشكلة كانت تؤدي إلى تقطع الفيديو أثناء التمرير السريع إذا كان الجهاز دافئاً، مما يحسِّن من أداء عرض الفيديوهات على الأجهزة.من ناحية أخرى، تم إصلاح مشكلة تتعلق بالمفاتيح الرقمية، إذ كانت بعض السيارات لا تفتح أو لا تعمل باستخدام المفاتيح الرقمية بعد استعادة البيانات من نسخة احتياطية، أو نقلها من جهاز آيفون آخر.ويشمل التحديث الجديد أيضاً إصلاح مشكلة كانت تتسبب في إعادة التشغيل غير المتوقعة لبعض طرازات iPhone 16 وiPhone 16 Pro، مما يعزز من استقرار الأجهزة، ويحسَِن من أداء النظام بشكل عام. (الشرق)