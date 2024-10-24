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تكنولوجيا وعلوم

غوغل تطور أداة لتمييز النصوص المنشأة بواسطة الذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
24-10-2024 | 01:04
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طورت غوغل أداة SynthID Text التي تسهّل تمييز المحتوى المنشأ بواسطة الذكاء الاصطناعي عن المنشورات المكتوبة بشرياً، وأتاحت الشركة نسخة مفتوحة المصدر.

أداة SynthID Text الجديدة، هي جزء من مجموعة أكبر من أدوات "العلامات المائية" لمخرجات الذكاء الاصطناعي التوليدية.
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ويمكن أن يساعد نظام العلامات المائية هذا في منع إساءة استخدام روبوتات الدردشة الخاصة بالذكاء الاصطناعي للمعلومات الخاطئة والمعلومات المضللة، ناهيك عن الغش في المدارس وأماكن العمل.

وقال نائب رئيس قسم الأبحاث في "ديب مايند" بوشميت كوهلي: "في حين أن SynthID ليس حلاً سحرياً لتحديد المحتوى المنشأ بواسطة الذكاء الاصطناعي، إلّا أنه لبنة مهمة لتطوير أدوات تعريف أكثر موثوقية للذكاء الاصطناعي".

وأعرب باحثون مستقلون عن تفاؤل مماثل، إذ يقول سكوت آرنسون من جامعة تكساس في أوستن، والذي عمل سابقاً على سلامة الذكاء الاصطناعي في شركة OpenAI: "آمل أن تحذو شركات نماذج اللغات الكبيرة الأخرى، بما في ذلك OpenAI وAnthropic، حذو DeepMind في هذا الشأن".

وكانت عملاقة التكنولوجيا الأميركية كشفت النقاب عن علامة مائية للصور العام الماضي، ومنذ ذلك الحين طرحت واحدة لمقطاع الفيديو التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.
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