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تكنولوجيا وعلوم
خلل يعطل الهواتف.. تحذير لمستخدمي "أندرويد"
Lebanon 24
24-10-2024
|
02:30
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تسبب التحديث السنوي لنظام التشغيل "أندرويد 15" من غوغل، في مشكلات عديدة لبعض مستخدمي هواتف "بيكسل 6"، حيث أبلغ العديد منهم عن توقف أجهزتهم عن العمل.
وواجه المستخدمون صعوبة في إعادة تشغيل هواتفهم حتى باستخدام طرق استكشاف الأخطاء القياسية، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
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وسارع مستخدمو بيكسل إلى المنتديات عبر الإنترنت للإبلاغ عن تجاربهم، مشيرين إلى أن الخلل قد يزيد عند تفعيل ميزة المساحة الخاصة الجديدة، التي تتيح عزل بعض التطبيقات الخاصة في منطقة سرية يمكن قفلها بكلمة مرور أو بصمة إصبع.
وكتب أحد المستخدمين على "ريدديت": "هاتفي أصبح ميتا تماما. لا يمكنني تشغيله أو إعادة تشغيله باستخدام الطرق التي توفرها غوغل".
وتكررت هذه الشكاوى بعد ظهور مشكلات مشابهة لدى المستخدمين في وقت سابق، بعد تثبيت إصدارات بيتا من التحديث.
وكتب مستخدم آخر يسمى: "تحذير لكل من يمتلك بيكسل 6. لا تقم بتفعيل ميزة المساحة الخاصة بعد تحديث أندرويد 15".
ورغم أن الكثير من الشكاوى ترتبط بميزة المساحة الخاصة، أفاد أخرون بأن هواتفهم تغلق ببساطة بعد التحديث.
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