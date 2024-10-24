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تكنولوجيا وعلوم

مركبة تابعة لناسا تتهاوى في الفضاء دون السيطرة عليها.. ما السبب؟

Lebanon 24
24-10-2024 | 14:00
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تواجه مركبة فضائية تابعة لناسا تحديات كبيرة، حيث تدور بشكل لا يمكن السيطرة عليه جراء مشكلة تقنية، بينما يعمل المهندسون الآن على حلها.

وفقدت المركبة المسماة "نظام الشراع الشمسي المركب المتقدم (Advanced Composite Solar Sail System)، أو اختصارا ACS3، السيطرة على حركتها في الفضاء بعد أن واجهت صعوبات عندما حاولت فتح أشرعتها الأربعة العاكسة.
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واكتشف المهندسون انحناء طفيفا في أحد الأعمدة الهيكلية، المعروفة باسم "الأذرع"، التي تدعم الأشرعة، ما أثر على قدرة المركبة على الحفاظ على مسارها.

وبسبب هذه المشكلة، قامت ناسا بتعطيل نظام التحكم في الاتجاه، الذي يدير توجيه المركبة، بينما يعمل المهندسون على تقييم الأضرار. ونتيجة لذلك، فإن المركبة، بحجم الميكروويف، والتي بلغت كلفتها 20 مليون دولار، تتهاوى حاليا في الفضاء.

وتم إطلاق ACS3 من نيوزيلندا على متن صاروخ Electron من شركة Rocket Lab في 23 آذار. وصُممت هذه المهمة لاختبار نظام دفع مبتكر يعتمد على ضوء الشمس، مشابهة لكيفية عمل الأشرعة في قوارب الإبحار. وهذه التقنية لديها القدرة على تقليل تكاليف المهام الفضائية العميقة بشكل كبير، لكن على ناسا أولا استعادة السيطرة على المركبة. (روسيا اليوم)
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