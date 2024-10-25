الاتحاد الأوروبى يغرم LinkedIn لانتهاكها لائحة حماية البيانات

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تواجه منصة LinkedIn الاجتماعية غرامة قدرها 310 مليون يورو (334 مليون دولار) في الاتحاد الأوروبي بعد أن قررت لجنة حماية البيانات الأيرلندية (DPC) أنها أجرت تحليلات سلوكية بشكل غير صحيح للبيانات الشخصية لأعضائها من أجل الإعلانات المستهدفة.ويجادل هذا القرار بأن LinkedIn انتهكت اللائحة العامة لحماية البيانات من خلال عدم الحصول على الموافقة المناسبة أو إظهار المصلحة المشروعة أو إظهار الضرورة التعاقدية لمعالجة البيانات التي جمعتها هي والجهات الخارجية.قامت DPC أيضًا بتوبيخ LinkedIn وأصدرت أمرًا لها بجمع جميع البيانات بطريقة متوافقة ، وصرح نائب مفوض DPC، جراهام دويل، بأن "مشروعية المعالجة تعد جانبًا أساسيًا من قانون حماية البيانات، كما أن معالجة البيانات الشخصية دون أساس قانوني مناسب يعد انتهاكًا واضحًا وخطيرًا للحق الأساسي لأصحاب البيانات في حماية البيانات".وينبع القرار من شكوى قدمتها عام 2018 منظمة فرنسية غير ربحية، La Quadrature Du Net، وتحقيق أولي لفحص ما إذا كانت LinkedIn قد عالجت البيانات الشخصية لمستخدميها بشكل قانوني وعادل وشفاف.وقد أثير الأمر في الأصل مع هيئة حماية البيانات الفرنسية ثم تم تحويله إلى DPC حيث أن قاعدة LinkedIn الأوروبية هي أيرلندا.