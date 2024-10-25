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قد يغير تاريخ الموسيقى.. شاهدوا أول روبوت يعزف على آلة وترية!

Lebanon 24
25-10-2024 | 16:00
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، مقطعا مصورا لروبوت وهو يعزف على آلة وترية، وهو تطور قد يغير من تاريخ الموسيقى.
 
ويظهر الروبوت في الفيديو وهو عبارة عن أذرع روبوتية صناعية ذات الأجزاء المطبوعة ثلاثية الأبعاد، وهو يعزف آلة التشيلو مع أعضاء أوركسترا مالمو السيمفونية، في جنوب السويد، بتاريخ 17 تشرين الأول الجاري.
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ويعتبر هذا هو أول أداء لروبوت في التاريخ، يعزف على آلة التشيلو، إلى جانب أوركسترا، وفقا لموقع "Interesting Engineering".
 
 
ولم يعتمد الروبوت، الذي طوره الباحث والملحن فريدريك جران، على أدوات الذكاء الاصطناعي من أجل العزف على آلة التشيلو، لكن بدلا من ذلك، تم برمجته باستخدام النوتة الموسيقية للملحن جاكوب مولراد، والتي كُتبت خصيصا للروبوت.
 
من ناحيته، أكد جاكوب مولراد أن "الموسيقى الصوتية التي تعزفها الروبوتات بالتأكيد شكلا فنيا، أو منصة بحد ذاتها، لكنني لا أعتقد أنها ستحل محل الموسيقيين البشر على الإطلاق".

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