هواوي تُطلق "HarmonyOS Next".. خطوة للاستقلال الكامل عن الأندرويد

تؤكد العملاق الصيني هواوي على أن تحديث HarmonyOS Next ينطلق بتعزيز في الآداء وتحسين في عمر البطارية، كفاءة أعلى في العمل على مختلف أجهزة الشركة.ويأتي تحديث HarmonyOS Next برؤية جديدة تبتعد عن فكرة تطوير نظام بديل لنظام الأندوريد، حيث تهدف هواوي في هذا التحديث إلى تطوير نظام خاص بشركة هواوي، لذا يتضمن النظام الجديد أكثر من 100 مليون من التعليمات البرمجية، مع الكثير من الترقيات التي تدعم المستخدم بآداء محسن.كما تؤكد هواوي على أن الإصدار الجديد من نظام التشغيل سيدعم المستخدم بتجربة أكثر سلاسة، مع سرعة فائقة في العمل على الأجهزة المختلفة.أكدت العملاق الصيني على أن نظام HarmonyOS Next يأتي بتحسينات كبيرة في الآداء، وأيضاً في إستهلاك الطاقة، حيث من المقرر أن تتمتع الأجهزة المميزة بنظام التشغيل بعمر أطول للبطارية مع عمر إضافي يصل إلى 56 دقيقة.كما يوفر هذا التحديث متوسط سعة 1.5 جيجابايت من الذاكرة، أيضاً يقدم هذا الإصدار واجهة جديدة، وخلفيات ديناميكية، مع تحديث لقفل الشاشة، أيضاً تتغير الواجهة وفقاً لحالة الطقس، والإضاءة المحيطة، وأيضاً تستجيب لإحتياجات المستخدم.أيضاً يستهدف HarmonyOS Next التركيز على معايير الحماية مع معمارية جديدة تعرف ب"Star Shield"، والتي تدعم حماية البيانات بمستوى أفضل، مع منع التطبيقات من الوصول الغير مصرح له للبيانات، هذا إلى جانب مشاركة ملفات مشفرة لتحكم أفضل في البيانات وحماية الخصوصية.من جانب أخر يواجه تحديث HarmonyOS Next بعض التحديات مع الإستقلال التام عن نظام الأندوريد، حيث يدعم نظام هواوي عدد أقل من التطبيقات مقارنة بنظام الأندوريد، إلا أن هواوي تؤكد على أن النظام يدعم الآن أكثر من 15000 تطبيق أصلي، كما يتوفر النظام الآن في السوق الصيني فقط. (التقنية بلا حدود)