Bluesky تخطط لتقديم اشتراك مدفوع بميزات حصرية

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شهدت منصة Bluesky للتدوين نموًا كبيرًا خلال العام الماضي، من 2 مليون مستخدم في نوفمبر الماضي إلى أكثر من 13 مليون مستخدم، ويبدو أن المنصة لديها خطط أكثر طموحًا للمستقبل، حيث أكدت رئيسة العمليات روز وانج أن المنصة ستتمتع قريبًا باشتراك مدفوع.ووفقا لما ذكره موقع "9to5mac"، فإنه بعد إعلان وانج، شارك فريق Bluesky بيانًا صحفيًا يعلن عن تطوير طبقة مدفوعة جديدة، والفكرة هي تقديم اشتراك يفتح ميزات حصرية للمستخدمين المدفوعين، على غرار X Premium.ستقدم Bluesky خيار تحميل مقاطع الفيديو بجودة أعلى، بالإضافة إلى تخصيصات الملف الشخصي مثل ألوان الصورة الرمزية والإطارات.وسيتم إضافة المزيد من الميزات الحصرية في المستقبل للمشتركين المدفوعين، على الرغم من أن Bluesky توضح أن المنصة "ستكون مجانية للاستخدام دائمًا".قالت المنصة، "نعتقد أن المعلومات والمحادثة يجب أن تكون سهلة الوصول، وليس مقيدة"، مضيفة "لن نرفع تصنيف الحسابات لمجرد اشتراكها في فئة مدفوعة".تم إطلاق Bluesky كإصدار تجريبي خاص وظل كذلك لأكثر من عام، قم اكتسبت شعبية بين المستخدمين الذين لا يحبون X الخاص بـ "إيلون ماسك" أو Threads الخاص بـ "ميتا".