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تكنولوجيا وعلوم
تحقيق رسمي في بريطانيا يطال "غوغل".. هذه قصّته
Lebanon 24
28-10-2024
|
06:26
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واجهت شراكة "غوغل" مع شركة "أنثروبيك" للذكاء الاصطناعي تحدياً في المملكة المتحدة، بعد أن دعت "هيئة المنافسة والأسواق" (CMA) لإجراء تحقيق حول التأثير المحتمل لهذه الشراكة. وأعلنت الهيئة يوم الخميس بدء تحقيق رسمي في المرحلة الأولى من الاندماج، ما يعكس مراقبة الجهات التنظيمية لاستثمارات الذكاء الاصطناعي في الشركات الناشئة.
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تأتي هذه الخطوة في وقتٍ تعهدت فيه "غوغل" التابعة لشركة "ألفابت" باستثمار ملياري دولار في شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة العام الماضي. وقبل هذا الاستثمار، وقعت "غوغل" أيضاً اتفاقيةً كبرى في مجال الحوسبة السحابية مع "أنثروبيك".
وكانت "هيئة المنافسة والأسواق" في طليعة الجهود العالمية لضمان أن استثمارات شركات التكنولوجيا الكبرى في الذكاء الاصطناعي لا تؤدي إلى تشويه السوق أو تمكين عدد قليل من الشركات القوية من الهيمنة عليه. وبدورها، تحقق لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية والاتحاد الأوروبي أيضاً في عدد من الشراكات المرتبطة بهذا القطاع.
وقد تواجه شراكة "مايكروسوفت" مع "أوبن إيه آي" أيضاً تحقيقاً في المملكة المتحدة، بينما تمت إجازة استثمار أمازون بقيمة 4 مليارات دولار في "أنثروبيك" خلال أيلول الماضي. ووجدت "هيئة المنافسة والأسواق" أن عائدات "أنثروبيك" المحلية لا تتجاوز الحدود المطلوبة، ولا تمتلك حصة كبيرة في السوق المحلي تستدعي التدخل. من جهة أخرى، فتحت الهيئة وأغلقت بسرعة تحقيقات بشأن صفقات "مايكروسوفت" مع شركتي "ميسترال" (Mistral) و"إنفلكشن" (Inflection). (بلومبرغ)
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