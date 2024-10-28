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تكنولوجيا وعلوم
بالفيديو.. الروبوتات تدخل عالم الموسيقى
Lebanon 24
28-10-2024
|
11:30
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نجح روبوت ابتكره المهندس السويدي فريدريك غران في تقديم عرض موسيقي على آلة التشيلو، ليصبح بذلك أول روبوت يعزف على هذه الآلة الوترية وسط أوركسترا مالمو.
وخلال حفل موسيقي حي، قدم الروبوت عرضًا خاصًا للجمهور، حيث عزف مقطوعة موسيقية ألفها له الملحن السويدي جاكوب مولراد.
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ما يميز هذا الإنجاز هو أن الروبوت لم يعتمد على خوارزميات برمجية كغيره من روبوتات الذكاء الاصطناعي، بل قام بقراءة النوتة الموسيقية التي كتبها الملحن بعناية فائقة.
وقال الملحن، جاكوب مولراد: "الشيء المعقد في هذا المشروع هو أن الروبوت كان عليه أن يتقن العزف على واحدة من أصعب الآلات الوترية التي يمكن العزف عليها بشكل منفرد. على عكس البيانو، العزف الانفرادي على تشيلو يحتاج تنسيقا دقيقا للغاية... يعتمد تصميم عازف تشيلو الآلي على نهج جديد لأداء الموسيقى. أذرع الروبوت صممت بطريقة تجعلنا قادرين على إلقاء نظرة جديدة على تقنية العزف، ما يفتح آفاقا إبداعية فريدة للموسيقيين ويوسع حدود الأصوات الموسيقية المألوفة".
وأشار الملحن إلى أن "مشروع هذا الروبوت لم يكن مجرد تجربة في مجال الفن والتكنولوجيا فحسب، بل غايته الإشارة إلى أن الآلات يمكن استخدامها لتحسين الموسيقى وليس لاستبدال البشر في هذا المجال، وأن الروبوتات الموسيقية يمكن استخدامها في المستقبل لخلق تجارب موسيقية جديدة مع الحفاظ على الاتصال العاطفي مع الجمهور". (روسيا اليوم)
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