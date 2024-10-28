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تكنولوجيا وعلوم

إكتشف.. لهذا السبب تقلل إنستاغرام جودة بعض مقاطع الفيديو

Lebanon 24
28-10-2024 | 17:00
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أعلن رئيس إنستاغرام "آدم موسيري"، اليوم الإثنين، أنّ المنصة تقلل جودة مقاطع الفيديو التي لا تحصد عددًا كبيرًا من المشاهدات، في خطوة تهدف إلى إدارة الموارد بنحو أكثر كفاءة.
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وجاء هذا التصريح ردًا على بعض الأسئلة التي وُجهت إليه عبر منصة ثردز، إذ كشف موسيري عن السبب وراء ظهور بعض مقاطع الفيديو بجودة أقل أو بشكل ضبابي.

وأوضح موسيري قائلًا: "بوجه عام، نسعى إلى عرض مقاطع الفيديو بأعلى جودة ممكنة، لكن في حال لم يُشاهد مقطع الفيديو لوقت طويل – إذ إن غالبية المشاهدات تكون في بداية النشر – سننتقل إلى جودة أقل.

وإذا زادت مشاهداته مجددًا، سنُعيد عرضه بجودة أعلى".

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي لضمان عرض المحتوى بجودة عالية لمستخدمي إنستاغرام، خاصةً مقاطع الفيديو التي تجذب تفاعلًا كبيرًا.
 
ووفقًا لموسيري، فإن إنستاغرام يمنح موارد أكثر لمقاطع الفيديو من صُنّاع المحتوى الأكثر شهرة، مما يعني أن المقاطع ذات المشاهدات العالية تحظى بجودة عرض أفضل.

وردًا على أحد مستخدمي ثردز الذين أعربوا عن قلقهم بشأن تأثير هذه السياسة في صناع المحتوى الصغار، أشار موسيري إلى أن الفرق في الجودة "ليس كبيرًا"، وأكد أن تفاعل الجمهور يعتمد على محتوى الفيديو أكثر من جودته.(العربية) 
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