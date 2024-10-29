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تكنولوجيا وعلوم

"ميتا" تطور محرك بحث لروبوتها للذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
29-10-2024 | 06:28
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تعمل شركة "ميتا بلاتفورمز"، مالكة "فيسبوك"، على تطوير محرك بحث يهدف إلى تصفح الإنترنت وجمع المعلومات لتقديمها للمستخدمين، من خلال روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي الخاص بها، حسبما أفادت صحيفة "ذي إنفورميشن".
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ونقلت الصحيفة أن "ميتا" تتطلع إلى تقليل اعتمادها على محرك البحث "بينغ" التابع لـ"غوغل" و"مايكروسوفت"، والذي يقدم حالياً معلومات عن الأخبار والرياضة والأسهم للأشخاص الذين يستخدمون "ميتا إيه آي".

في وقت سابق من هذا الشهر، قالت شركة ميتا إنها بصدد توسيع نطاق إتاحة مساعدها الذكي Meta Al، إلى 21 دولة حول العالم، تضم دولاً عربية من الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا.

ومن المقرر وصول مساعد ميتا الذكي إلى مجموعة من الدول منها: السعودية، ومصر، والإمارات، والجزائر، والعراق، والأردن، وليبيا، والمغرب، والسودان، وتونس، وإندونيسيا، وماليزيا، وتايلاند، بحسب بيان رسمي.

واستعداداً لتلك الخطوة، فإن Meta Al سيدعم العمل بلغات جديدة منها العربية والفيتنامية والإندونيسية والتايلاندية، كما وصل مساعد ميتا حديثاً إلى البرازيل، وبوليفيا، وغواتيمالا، وباراغواي، والفلبين، وبريطانيا.

وأطلقت شركة ميتا مساعدها الذكي، العام الماضي، ليتيح لمستخدميه الحصول على المعلومات، والبحث، وإنشاء الصور، وتحريرها، وكذلك إنشاء النصوص وتحريرها داخل المنشورات والتعليقات على فيسبوك وإنستجرام، وكذلك المساعدة في تبادل الرسائل النصية، والصور داخل واتساب، وماسنجر.

كما يتوفر Meta Al في صورة موقع ويب مستقل.
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