"أستون مارتن" تطلق أقوى موديلاتها على مر العصور.. كم يبلغ سعر "Vanquish"؟

اعلنت شركة أستون مارتن اطلاق أيقونتها "Vanquish" الرياضية الجديدة، التي وصفتها بأقوى موديلاتها على مر العصور.

وقالت الشركة البريطانية إن الجيل الثالث من سيارتها "Vanquish الجران توريزمو" يعتمد على سواعد محرك مكون من 12 أسطوانة بسعة 5.2لتر، والذي يزأر بقوة 614 كيلووات/835 حصان، لتصبح السيارة بذلك أقوى موديلات أستون مارتن عبر التاريخ. وبفضل هذه القوة الهائلة تنطلق السيارة Vanquish الرياضية بسرعة قصوى تصل إلى 345 كلم/س.

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وتأتي السيارة الجديدة بطول 4.85 متر، بينما تبلغ سعة صندوق الأمتعة 248 لتراً.

ويبدأ سعر السيارة الجديدة من 386 ألف يورو، لتشعل نار المنافسة مع بنتلي Continental GT وفيراري 12Cilindri.