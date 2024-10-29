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تكنولوجيا وعلوم

مالك "تيك توك" يتصدّر قائمة أثرياء الصين.. كم تبلغ ثروته؟

Lebanon 24
29-10-2024 | 17:28
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حلّ مؤسس شركة "بايت دانس" مالكة "تيك توك"، تشانغ يي مينغ، في الصدارة على قائمة هورون لأثرياء الصين، اليوم الثلاثاء.


وبلغت ثروته الشخصية 49.3 مليار دولار، متفوقاً على نظرائه في قطاعي العقارات والطاقة المتجددة.
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يذكر ان تشانغ، 41 عاماً، تنحى عن منصب الرئيس التنفيذي لبايت دانس في عام 2021، وأصبح الفرد الـ18 الذي يتربع على عرش أغنياء الصين خلال 26 عاماً منذ نشر قائمة هورون لأثرياء الصين لأول مرة.

وتفوق تشانغ على قطب المياه المعبأة تشونغ شانشان، الذي تراجع إلى المركز الثاني بعد أن انخفضت ثروته 24%  إلى 47.9 مليار دولار.

وجاء في المركز الثالث على القائمة مؤسس شركة تينسنت، بوني ما، بينما تراجع كولين هوانغ، مؤسس شركة بي.دي.دي هولدينغ، إلى المركز الرابع، حتى مع استمرار نمو إيرادات منصتي التجارة الإلكترونية، بيندودو وتيمو، التابعتين لشركته.

كما تراجع عدد المليارديرات في القائمة بواقع 142 إلى 753، بانخفاض يزيد عن الثلث عن ذروته في 2021.
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