25
o
بيروت
26
o
طرابلس
24
o
صور
26
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
23
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
14
o
بشري
22
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
آبل تطلق iMac.. حاسوب يعمل مع الذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
30-10-2024
|
02:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت آبل عن حاسوب جديد من حواسيب iMac المكتبية، حصل على مواصفات مميزة وتقنيات العمل مع الذكاء الاصطناعي.
وأشارت آبل إلى أن معالج M4 الذي حصل عليه الحاسوب الجديد يوفر له أداء أسرع بـ 1.7 مرة تقريبا من حواسيب iMac التي جهّزت بمعالجات M1.
Advertisement
ومن مميزاته أيضا العمل مع تقنيات Apple Intelligence، التي طورتها آبل لأجزتها الذكية، كما يمكن الاستفادة من أدوات الكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ويدعم الجهاز أيضا مساعد Siri الذكي وChatGPT.
وحصل الجهاز على شاشة Retina، مقاس 24 بوصة توفر دقة 4.5 k، وجهّز بكاميرا بدقة 12 ميغابيكسل لإجراء مكالمات الفيديو وتوثيق الفيديوهات.
ودعمته آبل بـ 6 مكبرات صوت و3 مايكروفونات عالية الأداء، و4 منافذ Thunderbolt وUSB-C، وجهزته بتقنيات Bluetooth 5.3، وتقنية Touch ID لحماية البيانات والتطبيقات، وشرائح موديم تمكنه من العمل بسرعة مع شبكات WiFi 6E.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد غياب 4 سنوات.. هيفاء وهبي تتخذ قراراً جديداً فما هو؟
Lebanon 24
بعد غياب 4 سنوات.. هيفاء وهبي تتخذ قراراً جديداً فما هو؟
08:00 | 2024-10-29
29/10/2024 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توفي قبل دقائق من وصول الإسعاف.. تفاصيل آخر ساعات بحياة مصطفى فهمي وهكذا علم شقيقه حسين بالخبر
Lebanon 24
توفي قبل دقائق من وصول الإسعاف.. تفاصيل آخر ساعات بحياة مصطفى فهمي وهكذا علم شقيقه حسين بالخبر
00:07 | 2024-10-30
30/10/2024 12:07:05
Lebanon 24
Lebanon 24
إجتماع مهمّ... ووزير إسرائيليّ يكشف عن موعد إنتهاء الحرب في لبنان
Lebanon 24
إجتماع مهمّ... ووزير إسرائيليّ يكشف عن موعد إنتهاء الحرب في لبنان
11:20 | 2024-10-29
29/10/2024 11:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
استشهد مع نصرالله.. انتشال جثمان شهيد بعد شهر على ضربة الضاحية (صورة)
Lebanon 24
استشهد مع نصرالله.. انتشال جثمان شهيد بعد شهر على ضربة الضاحية (صورة)
16:05 | 2024-10-29
29/10/2024 04:05:39
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة إلى سوريا من لبنان.. ماذا تريد إسرائيل؟
Lebanon 24
رسالة إلى سوريا من لبنان.. ماذا تريد إسرائيل؟
14:00 | 2024-10-29
29/10/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
05:00 | 2024-10-30
غوغل تقدم مزايا جديدة عبر نظام أندرويد 16
01:00 | 2024-10-30
عوالق بحرية بوزن 250 مليون فيل.. اليكم ما كشفه اسطول روبوتات في المحيط
17:28 | 2024-10-29
مالك "تيك توك" يتصدّر قائمة أثرياء الصين.. كم تبلغ ثروته؟
14:52 | 2024-10-29
"أستون مارتن" تطلق أقوى موديلاتها على مر العصور.. كم يبلغ سعر "Vanquish"؟
08:05 | 2024-10-29
ميزة جديدة لبرنامج Grok
06:28 | 2024-10-29
"ميتا" تطور محرك بحث لروبوتها للذكاء الاصطناعي
فيديو
بعد تفجيرات العديسة.. خبير زلازل لبناني يُحذر: "المنطقة كلها تحت الخطر" (فيديو)
Lebanon 24
بعد تفجيرات العديسة.. خبير زلازل لبناني يُحذر: "المنطقة كلها تحت الخطر" (فيديو)
12:01 | 2024-10-28
30/10/2024 12:47:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. الروبوتات تدخل عالم الموسيقى
Lebanon 24
بالفيديو.. الروبوتات تدخل عالم الموسيقى
11:30 | 2024-10-28
30/10/2024 12:47:15
Lebanon 24
Lebanon 24
ثورة النقل بدأت في الصين.. السيارات الطائرة ستتوفر قريبا وهذه أسعارها (فيديو)
Lebanon 24
ثورة النقل بدأت في الصين.. السيارات الطائرة ستتوفر قريبا وهذه أسعارها (فيديو)
08:52 | 2024-10-28
30/10/2024 12:47:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24