Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

آبل تطلق iMac.. حاسوب يعمل مع الذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
30-10-2024 | 02:03
A-
A+
Doc-P-1270542-638658722942816751.png
Doc-P-1270542-638658722942816751.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

أعلنت آبل عن حاسوب جديد من حواسيب iMac المكتبية، حصل على مواصفات مميزة وتقنيات العمل مع الذكاء الاصطناعي.

وأشارت آبل إلى أن معالج M4 الذي حصل عليه الحاسوب الجديد يوفر له أداء أسرع بـ 1.7 مرة تقريبا من حواسيب iMac التي جهّزت بمعالجات M1.
Advertisement

ومن مميزاته أيضا العمل مع تقنيات Apple Intelligence، التي طورتها آبل لأجزتها الذكية، كما يمكن الاستفادة من أدوات الكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ويدعم الجهاز أيضا مساعد Siri الذكي وChatGPT.

وحصل الجهاز على شاشة Retina، مقاس 24 بوصة توفر دقة 4.5 k، وجهّز بكاميرا بدقة 12 ميغابيكسل لإجراء مكالمات الفيديو وتوثيق الفيديوهات.

ودعمته آبل بـ 6 مكبرات صوت و3 مايكروفونات عالية الأداء، و4 منافذ Thunderbolt وUSB-C، وجهزته بتقنيات Bluetooth 5.3، وتقنية Touch ID لحماية البيانات والتطبيقات، وشرائح موديم تمكنه من العمل بسرعة مع شبكات WiFi 6E.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:07 | 2024-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:20 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:05 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
05:00 | 2024-10-30
01:00 | 2024-10-30
17:28 | 2024-10-29
14:52 | 2024-10-29
08:05 | 2024-10-29
06:28 | 2024-10-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24