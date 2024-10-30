آبل تطلق iMac.. حاسوب يعمل مع الذكاء الاصطناعي

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أعلنت آبل عن حاسوب جديد من حواسيب iMac المكتبية، حصل على مواصفات مميزة وتقنيات العمل مع الذكاء الاصطناعي.وأشارت آبل إلى أن معالج M4 الذي حصل عليه الحاسوب الجديد يوفر له أداء أسرع بـ 1.7 مرة تقريبا من حواسيب iMac التي جهّزت بمعالجات M1.ومن مميزاته أيضا العمل مع تقنيات Apple Intelligence، التي طورتها آبل لأجزتها الذكية، كما يمكن الاستفادة من أدوات الكتابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ويدعم الجهاز أيضا مساعد Siri الذكي وChatGPT.وحصل الجهاز على شاشة Retina، مقاس 24 بوصة توفر دقة 4.5 k، وجهّز بكاميرا بدقة 12 ميغابيكسل لإجراء مكالمات الفيديو وتوثيق الفيديوهات.ودعمته آبل بـ 6 مكبرات صوت و3 مايكروفونات عالية الأداء، و4 منافذ Thunderbolt وUSB-C، وجهزته بتقنيات Bluetooth 5.3، وتقنية Touch ID لحماية البيانات والتطبيقات، وشرائح موديم تمكنه من العمل بسرعة مع شبكات WiFi 6E.