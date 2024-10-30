غوغل تقدم مزايا جديدة عبر نظام أندرويد 16

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خضع نظام أندرويد لتغييرات كبيرة في التصميم على مر السنين، بعضها كان محبوبًا، ولكن هناك بعض التغييرات التي تزعج الناس، إحداها تتعلق بتفعيل شبكة Wi-Fi على الهاتف، حيث تستعد غوغل لتبسيط الأمر مع أندرويد 16 العام المقبل، والذى سيحتوى الإصدار الجديد منه على بعض تغييرات التصميم التي قد تسمح للمستخدم تغيير حجم الأدوات الموجودة في لوحة التحكم.تأتي التفاصيل حول هذه التحديثات عبر Android Authority، والتي تشير أيضًا إلى أن إصدار أندرويد التالي سيتيح لك تشغيل Wi-Fi أو Bluetooth بنقرة واحدة.وكانت غوغل قد قدمت تغييرًا كبيرًا في لوحتها في Android 12 من خلال دمج Wi-Fi وبيانات الهاتف المحمول في نفس المربع.ويمكنك القول إن التغيير كان مفيدًا وسمح للشركة بجلب المزيد من الأدوات إلى اللوحة، لكن شعر الكثيرون أن الجانب الوظيفي لم يتم أخذه في الاعتبار أثناء إجراء تعديل التصميم هذا.لذلك، بحلول الوقت الذي يأتي فيه Android 16 في عام 2025، قد ترى تشغيل Wi-Fi وBluetooth بنقرة واحدة، وربما تحتاج إلى الضغط بقوة على المربعات للوصول إلى إعدادات الاتصال على هاتفك الذكي، ومع ذلك لم نر بعد وصول تحديث Android 15 إلى مجموعة واسعة من الهواتف. (اليوم السابع)