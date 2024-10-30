هاتف Redmagic 10 Ultra يخترق سوق الالعاب بقوة.. هذا ما سيوفّره

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عادةً ما يتم إطلاق هواتف Redmagic في دولة أو دولتين أولاً قبل أن تشق طريقها لاحقًا إلى السوق العالمية. هكذا سارت الأمور مع الإصدارات الأخيرة من السلسلة. ومع ذلك، نظرًا لإطلاق جهاز الألعاب اللوحي Redmagic Nova الشهر الماضي، يأمل المتابعون ألا يكون الانتظار طويلًا. في العام الماضي، تم عرض RedMagic 9 Pro في 18 أيلول ثم أصبح متاحًا عالميًا في 3 كانون الثاني. إذا اتبع Redmagic 10 Ultra نمطًا مشابهًا، فيجب أن يصل قريبًا بعد الإعلان الرسمي عنه.كما أن هناك هاتفي Redmagic 10 و10 Pro في الطريق أيضًا. التفاصيل حول هذين الطرازين نادرة، لكن المعلومات تشير إلى أن الشاشات ستكون أصغر قليلاً، وأن الهواتف ستكون أقل قوة قليلاً من 10 Ultra.عندما يتعلق الأمر بهواتف الألعاب، فمن الصعب التغلب على Redmagic. تنتج الشركة باستمرار بعضًا من الهواتف ذات الجودة الأعلى للاعبين أثناء التنقل، وقد أعطى موقع "andrpid police" أحدث إصداراتها - Nubia Redmagic 9S Pro - المركز الأول في قائمته لأفضل هواتف الألعاب في عام 2024. الآن تلوح في الأفق سلسلة جديدة من هواتف الألعاب Redmagic، والتي تعد ببعض الترقيات الرائعة على الإصدارات السابقة للجهاز. أبرز ترقية على الإطلاق هي البطارية الضخمة التي تبلغ سعتها 7000 مللي أمبير في الساعة.سيضم هاتف Redmagic 10 Ultra واحدة من أكبر الشاشات في السوق، حيث يبلغ حجمها أكثر من 7 بوصات. وسيتم تشغيل كل مساحة الشاشة هذه بواسطة معالج Snapdragon 8 Elite الجديد، وهذا ليس تكهنات؛ فقد أكدت شركة Redmagic نفسها ذلك.وفقًا لـ Digital Chat Station ، أحد أكثر المسربين الموثوقين على الويب، سيحتوي Redmagic 10 Ultra على بطارية أكبر بكثير مصحوبة بشحن سلكي بقوة 100 وات (عبر Android Headlines ).