22
o
بيروت
22
o
طرابلس
21
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
17
o
النبطية
18
o
زحلة
15
o
بعلبك
13
o
بشري
19
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
هاتف Redmagic 10 Ultra يخترق سوق الالعاب بقوة.. هذا ما سيوفّره
Lebanon 24
30-10-2024
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
عادةً ما يتم إطلاق هواتف Redmagic في دولة أو دولتين أولاً قبل أن تشق طريقها لاحقًا إلى السوق العالمية. هكذا سارت الأمور مع الإصدارات الأخيرة من السلسلة. ومع ذلك، نظرًا لإطلاق جهاز الألعاب اللوحي Redmagic Nova الشهر الماضي، يأمل المتابعون ألا يكون الانتظار طويلًا. في العام الماضي، تم عرض RedMagic 9 Pro في 18 أيلول ثم أصبح متاحًا عالميًا في 3 كانون الثاني. إذا اتبع Redmagic 10 Ultra نمطًا مشابهًا، فيجب أن يصل قريبًا بعد الإعلان الرسمي عنه.
Advertisement
كما أن هناك هاتفي Redmagic 10 و10 Pro في الطريق أيضًا. التفاصيل حول هذين الطرازين نادرة، لكن المعلومات تشير إلى أن الشاشات ستكون أصغر قليلاً، وأن الهواتف ستكون أقل قوة قليلاً من 10 Ultra.
عندما يتعلق الأمر بهواتف الألعاب، فمن الصعب التغلب على Redmagic. تنتج الشركة باستمرار بعضًا من الهواتف ذات الجودة الأعلى للاعبين أثناء التنقل، وقد أعطى موقع "andrpid police" أحدث إصداراتها - Nubia Redmagic 9S Pro - المركز الأول في قائمته لأفضل هواتف الألعاب في عام 2024. الآن تلوح في الأفق سلسلة جديدة من هواتف الألعاب Redmagic، والتي تعد ببعض الترقيات الرائعة على الإصدارات السابقة للجهاز. أبرز ترقية على الإطلاق هي البطارية الضخمة التي تبلغ سعتها 7000 مللي أمبير في الساعة.
سيضم هاتف Redmagic 10 Ultra واحدة من أكبر الشاشات في السوق، حيث يبلغ حجمها أكثر من 7 بوصات. وسيتم تشغيل كل مساحة الشاشة هذه بواسطة معالج Snapdragon 8 Elite الجديد، وهذا ليس تكهنات؛ فقد أكدت شركة Redmagic نفسها ذلك.
وفقًا لـ Digital Chat Station ، أحد أكثر المسربين الموثوقين على الويب، سيحتوي Redmagic 10 Ultra على بطارية أكبر بكثير مصحوبة بشحن سلكي بقوة 100 وات (عبر Android Headlines ).
بالإضافة إلى ذلك، سيحتوي الهاتف على العديد من الميزات الفريدة بما في ذلك أزرار الزناد على الكتف ومروحة تبريد والمزيد. (android police)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
كاد يطير بسبب الهواء.. فستان رانيا يوسف الجريء يضعها بموقف محرج شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
كاد يطير بسبب الهواء.. فستان رانيا يوسف الجريء يضعها بموقف محرج شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
03:04 | 2024-10-30
30/10/2024 03:04:51
Lebanon 24
Lebanon 24
توفي قبل دقائق من وصول الإسعاف.. تفاصيل آخر ساعات بحياة مصطفى فهمي وهكذا علم شقيقه حسين بالخبر
Lebanon 24
توفي قبل دقائق من وصول الإسعاف.. تفاصيل آخر ساعات بحياة مصطفى فهمي وهكذا علم شقيقه حسين بالخبر
00:07 | 2024-10-30
30/10/2024 12:07:05
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوج للمرة الرابعة.. فنان شهير يدخل القفص الذهبي مُجدداً وعروسه السعودية تلفت الأنظار شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
تزوج للمرة الرابعة.. فنان شهير يدخل القفص الذهبي مُجدداً وعروسه السعودية تلفت الأنظار شاهدوا الفيديو
01:10 | 2024-10-30
30/10/2024 01:10:20
Lebanon 24
Lebanon 24
استشهد مع نصرالله.. انتشال جثمان شهيد بعد شهر على ضربة الضاحية (صورة)
Lebanon 24
استشهد مع نصرالله.. انتشال جثمان شهيد بعد شهر على ضربة الضاحية (صورة)
16:05 | 2024-10-29
29/10/2024 04:05:39
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة إلى سوريا من لبنان.. ماذا تريد إسرائيل؟
Lebanon 24
رسالة إلى سوريا من لبنان.. ماذا تريد إسرائيل؟
14:00 | 2024-10-29
29/10/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
11:35 | 2024-10-30
بتصميم مبتكر.. أبل تكشف عن "MacBook Pro M4" (فيديو)
10:25 | 2024-10-30
أبل تكشف عن نظام ذكاء اصطناعي لتلخيص مراجعات التطبيقات في متجرها
05:00 | 2024-10-30
غوغل تقدم مزايا جديدة عبر نظام أندرويد 16
02:03 | 2024-10-30
آبل تطلق iMac.. حاسوب يعمل مع الذكاء الاصطناعي
01:00 | 2024-10-30
عوالق بحرية بوزن 250 مليون فيل.. اليكم ما كشفه اسطول روبوتات في المحيط
17:28 | 2024-10-29
مالك "تيك توك" يتصدّر قائمة أثرياء الصين.. كم تبلغ ثروته؟
فيديو
بتصميم مبتكر.. أبل تكشف عن "MacBook Pro M4" (فيديو)
Lebanon 24
بتصميم مبتكر.. أبل تكشف عن "MacBook Pro M4" (فيديو)
11:35 | 2024-10-30
30/10/2024 18:23:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تفجيرات العديسة.. خبير زلازل لبناني يُحذر: "المنطقة كلها تحت الخطر" (فيديو)
Lebanon 24
بعد تفجيرات العديسة.. خبير زلازل لبناني يُحذر: "المنطقة كلها تحت الخطر" (فيديو)
12:01 | 2024-10-28
30/10/2024 18:23:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. الروبوتات تدخل عالم الموسيقى
Lebanon 24
بالفيديو.. الروبوتات تدخل عالم الموسيقى
11:30 | 2024-10-28
30/10/2024 18:23:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24