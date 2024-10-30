أبل تكشف عن نظام ذكاء اصطناعي لتلخيص مراجعات التطبيقات في متجرها

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ذكرت تقارير أن شركة أبل قد طورت نظامًا جديدًا يعتمد على الذكاء الاصطناعي، يهدف إلى تلخيص مراجعات التطبيقات في متجر التطبيقات، حيث سيمكن هذا النظام المستخدمين من الاطلاع على التعليقات الأكثر شيوعًا من العملاء قبل اتخاذ قرار تنزيل التطبيق.وحسب موقع "MAC RUMORS" ستحظى صفحات المنتجات بتلخيصات يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، جنبًا إلى جنب مع الأوصاف ولقطات الشاشة. وستتجدد هذه الملخصات ديناميكيًا كلما تم نشر مراجعات جديدة، لضمان تقديم معلومات محدثة، على غرار الميزة التي تبنتها أمازون مؤخرًا لتلخيص مراجعات العملاء.وأشارت أبل إلى أنه يجب أن تحقق التطبيقات عددًا معينًا من المراجعات لتكون مؤهلة لاستخدام هذه الميزة، التي سيتم إطلاقها في البداية في مناطق محددة. ولضمان الدقة، سيتاح للمطورين الفرصة للإبلاغ عن الملخصات التي يرون أنها لا تمثل تطبيقاتهم بشكل صحيح.يبدو أن هذه الميزة تأتي كجزء من جهود أبل المستمرة لتوسيع ميزات الذكاء الاصطناعي، بعد أن قدمت مؤخرًا قدرات تلخيص النص والإشعارات في أنظمة iOS 18.1 وmacOS Sequoia 15.1. وعلى الرغم من عدم تحديد موعد رسمي لإطلاق ملخصات المراجعة، فإن وجودها في واجهة برمجة تطبيقات متجر التطبيقات يشير إلى قرب الإطلاق. (MAC RUMORS)