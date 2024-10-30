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تكنولوجيا وعلوم

بتصميم مبتكر.. أبل تكشف عن "MacBook Pro M4" (فيديو)

Lebanon 24
30-10-2024 | 11:35
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في الجزء الأخير من إعلانات هذا الأسبوع، نشرت شركة Apple مقطع فيديو مدته 17 دقيقة تكشف فيه عن تشكيلة M4 MacBook Pro الجديدة.

يشتمل خط MacBook Pro على MacBook Pro بقياس 14 بوصة للمبتدئين مع M4، بالإضافة إلى طرازات 14 بوصة و16 بوصة الأعلى جودة والمدعومة بـ M4 Pro وM4 Max.
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يأتي جهاز MacBook Pro M4 باللون الأسود الفضائي لأول مرة، وتقول Apple إن شريحة M4 أسرع بنحو 1.3 مرة من طراز M3 الذي يحل محله. كما تدعم إخراج البيانات إلى شاشتين خارجيتين في نفس الوقت.

تدفع أجهزة MacBook Pro المتطورة من طراز M4 مع M4 Pro وM4 Max سقف الأداء، فضلاً عن تعزيز منافذ Thunderbolt 5 لنقل البيانات بسرعة فائقة.


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